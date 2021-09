Schmidt: ‘Hij loopt altijd het meest van alle spelers, ook het meest intensief’

Roger Schmidt is tevreden met het veldspel dat PSV op de mat legde tegen Real Sociedad (2-2). De Eindhovenaren speelden in de eerste groepswedstrijd van de Europa League voor de winst, maar slaagden daar niet in. Schmidt prijst na afloop Mario Götze, die een geweldige assist gaf op Cody Gakpo en een onvermoeibare indruk maakte.

"Hij verrast me nog steeds met hoe fit hij is", aldus Schmidt tegenover ESPN. "Hij loopt altijd enorm veel, altijd het meest van alle spelers, en ook nog het meest intensief. Tot aan de laatste seconde is hij in staat om hard te werken voor het team. Dat is onderdeel van zijn kwaliteiten. Niet alleen aan de bal, maar hij werkt ook heel hard. Ik heb dat al eerder gezegd. Ik ben niet verbaasd, maar ik waardeer hem erg."

Schmidt wordt regelmatig gevraagd naar zijn wisselbeleid en wordt door Milan van Dongen gevraagd of dat hem de keel uithangt. "Nee, nee, ik word er niet moe van", lacht de Duitser. "Ik vind het leuk om erover te praten. Wil je iets weten?" Ondanks dat Schmidt na ruim een uur spelen opnieuw vier kernspelers wisselde, stelt Van Dongen daar verder geen vragen over.

Met het resultaat was Schmidt dus niet gelukkig. "We zijn niet tevreden, omdat we wilden winnen, maar wel hoe we gespeeld hebben. We hebben gedaan wat we konden. Zo is voetbal, je moet het resultaat accepteren. Ik denk dat we goede kansen hebben gecreëerd. Dat is niet makkelijk als de tegenstander met tien man rond het strafschopgebied verdedigt. We hebben het ook nog op een slimme manier gedaan. Het was niet alleen hard of op wilskracht, maar ook met goed voetbal. Daarom was ik daar tevreden mee."

Reactie van Götze

Götze erkent in gesprek met ESPN dat PSV op een ‘bepaald moment’ meer 'met het hart dan met het hoofd speelde'. "We willen winnen, alles geven en dat derde doelpunt maken. Misschien kun je beter met het hoofd spelen dan met het hart, maar uiteindelijk is het altijd een combinatie”, legt hij uit. Voorafgaand aan de 2-2 speelde Götze 'wel met het hoofd', vertelt hij lachend. "Cody rondde heel goed af. Hij maakte een goede loopactie in het strafschopgebied en hij is een heel goede speler, met veel potentieel. Het was een mooie goal." In de ogen van Götze had PSV meer uit de wedstrijd moeten halen. "We hebben goed gespeeld, maar we kunnen uiteindelijk niet blij zijn met een gelijkspel in de eerste thuiswedstrijd."