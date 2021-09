Bruggink en Perez trekken dezelfde conclusie over verschil Ajax en PSV

Donderdag, 16 september 2021 om 23:51 • Dominic Mostert

De 0-4 overwinning in de strijd om de Johan Cruijff Schaal leek voor PSV een teken dat het gat met Ajax mogelijk gedicht is, maar vijf weken later concluderen Kenneth Perez en Arnold Bruggink dat de Amsterdammers toch nog een voorsprong hebben. Waar Ajax dinsdag met 1-5 won van Sporting Portugal in de Champions League, kwam PSV donderdag niet voorbij Real Sociedad (2-2) in de Europa League.

In de studio van ESPN werpt Perez de vraag op hoe de discussie over het gedichte gat in Nederland zich 'internationaal verhoudt'. Met andere woorden: is PSV in Europa net zo slagvaardig als Ajax? Marciano Vink denkt dat PSV ook in internationaal opzicht inderdaad dichter bij Ajax is gekomen. "Nationaal zullen Ajax en PSV weinig problemen ondervinden. Ze zullen hun wedstrijden wel winnen en die strijd zal tot het einde doorgaan. Europees gezien heeft PSV vandaag een goede wedstrijd neergelegd. 2-2 tegen de nummer vier van Spanje is een goed resultaat."

Perez vraagt vervolgens of Vink hetzelfde zou zeggen als Ajax had geremiseerd tegen Real Sociedad. “Dat denk ik wel. Real Sociedad is geen ploeg die je zo even wegzet", reageert Vink. "Gisteren liep alles goed voor Ajax tegen Sporting. Ze hadden de tactische oplossing gevonden en Haller en Antony waren in bloedvorm. Bij Sporting was ook een aantal spelers niet aanwezig”, doelt hij op aanvoerder Sebastián Coates en sterspeler Pedro Gonçalves. “Het moet ook maar net goed vallen. Al met al kun je het misschien wel tegen elkaar afzetten. PSV heeft een heel goede wedstrijd gespeeld met een goed resultaat. Ik denk zeker wel dat PSV dichter bij Ajax is gekomen, ook internationaal.”

Perez kan zich desondanks voorstellen dat Ajax een ploeg als Sporting Portugal met 1-5 van de mat zou vegen, ook als ‘alles goed valt’. Bruggink legt het spelersmateriaal van beide topclubs naast elkaar. “De belangrijke spelers van Ajax voelen het wel beter aan.” Perez stipt vervolgens aan dat PSV in het aankoopbeleid was gericht op ervaren spelers, zoals André Ramalho, Marco van Ginkel en Phillipp Mwene. “Zeker”, reageert Bruggink. “Maar bij Ajax is de kwaliteit van ander niveau. Ryan Gravenberch is echt wel heel bepalend voor Ajax op zo’n jonge leeftijd. Dat heeft PSV niet op het middenveld.”