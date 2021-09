Nederland laat Portugal hete adem voelen op weg naar twee CL-tickets

Donderdag, 16 september 2021

De vijf Nederlandse deelnemers zijn in de eerste speelronde van de groepsfase van de drie Europese toernooien ongeslagen gebleven. De score had nog beter uit kunnen pakken, maar AZ en PSV slaagden er op de valreep in niet om hun wedstrijd te winnen. Toch loopt Nederland deze speelronde meer dan een vol punt in op Portugal, dat de hete adem inmiddels zal voelen op de coëfficiëntenranglijst.

Ajax en Vitesse wonnen hun Europese duel en brachten daarmee ieder 0,4 punt binnen voor Nederland. De gelijkspelen van Feyenoord, PSV en AZ leverden ieder 0,2 punt op, een totaal van 1,4 punt dus. Nederland staat op de coëfficiëntenranglijst zevende en zal daar dit seizoen waarschijnlijk ook blijven. Het gat naar Portugal en Frankrijk is op dit moment enorm, maar na dit seizoen valt de score uit 2017/18 weg. Voor Nederland valt daarmee een dramatische score weg, waardoor het land direct een gigantische stap voorwaarts zal zetten richting de twee concurrenten.

De coëfficiëntenranglijst per 16-09-2021

LAND HUIDIGE SCORE SCORE PER 01/07/'22 ACTIEVE TEAMS 5. Frankrijk 45,081 (+1,333) 33,581 6/6 6. Portugal 44,549 (+0,333) 34,883 4/6 7. Nederland 34,900 (+1,400) 32,000 5/5 8. Oostenrijk 32,250 (+0,6) 22,100 4/5 9. Schotland 31,300 (+0) 27,300 2/5 10. Rusland 30,882 (+0,200) 18,282 3/5 11. Oekraïne 30,400 (+0) 22,400 3/5 12. Servië 27,875 (+1,000) 20,500 2/4 13. België 27,200 (+1,000) 23,800 4/5

Portugal beleefde een dramatische speelronde en zag alleen FC Porto en Benfica een gelijkspel behalen (allebei 0,167 punt), terwijl Sporting Portugal een rechtstreeks coëfficiëntenduel van Ajax verloor. Sporting Braga ging ook onderuit, waardoor Portugal slechts 0,333 punt bijschrijft. De Zuid-Europeanen stonden even op de vijfde plek, maar zijn deze speelronde ingehaald door Frankrijk. Alle zes Franse deelnemers bleven ongeslagen: Paris Saint-Germain, Lille OSC, Stade Rennais en Olympique Marseille speelden gelijk (ieder +0,167), terwijl Olympique Lyon en AS Monaco wisten te winnen: in totaal scoort Frankrijk 1,333 punt, slechts iets minder dan Nederland.

Zoals gezegd moet Nederland vooral naar de lange termijn kijken. Zodra de score uit het seizoen 17/18 op 1 juli 2022 wegvalt, neemt Nederland een stap voorwaarts. Op de virtuele stand per die datum staat Nederland nu 1,6 punt achter op Frankrijk en 2,9 punt achter op Portugal. Nog altijd een behoorlijk gat, waarvoor Nederland het huidige seizoen én het volgende seizoen heeft om het goed te maken. Dat is belangrijk, omdat landen in de top 6 van de ranglijst twee deelnemers leveren voor de groepsfase van de Champions League. Op de zevende plek heeft Nederland nu maar één vaste deelnemer aan die groepsfase.

Behaalde punten deze speelronde per club

LAND SCORE SCORE PER CLUB Portugal +0,333 Sporting Portugal +0 | Benfica +0,167 | FC Porto +0,167 | Sporting Braga +0 Frankrijk +1,333 PSG +0,167 | Lille +0,167 | Lyon +0,333 | Rennais +0,167 | Marseille +0,167 | Monaco +0,333 Nederland +1,400 Ajax +0,4 | PSV +0,2 | AZ +0,2 | Feyenoord +0,2 | Vitesse +0,4 Oostenrijk +0,600 RB Salzburg +0,2 | Rapid Wien +0 | LASK +0,4 | Sturm Graz +0 Schotland +0 Rangers +0 | Celtic +0 Rusland +0,200 Zenit +0 | Lokomotiv Moskou +0,2 | Spartak Moskou +0 Oekraïne +0,200 Shakhtar Donetsk +0 | Dynamo Kiev +0,2 | Zorya Luhansk +0 Servië +1,000 Partizan Belgrado +0,5 | Rode Ster Belgrado +0,5 België +1,000 Club Brugge +0,2 | AA Gent +0,4 | Royal Antwerp +0 | KRC Genk +0,4

