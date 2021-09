Johan Derksen is het oneens met commentator van Veronica over Drommel

Donderdag, 16 september 2021 om 23:19 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:25

Johan Derksen stelde donderdagavond in de pauze van PSV - Real Sociedad dat Joël Drommel ‘zeker geen punten pakt’ voor zijn ploeg, maar de keeper wist zich in de blessuretijd wel te onderscheiden. Toen Mikel Oyarzabal na een verkeerde kopbal van Olivier Boscagli kon afstormen op Drommel, bleef de keeper staan en bracht hij redding. Derksen wil zijn uitspraak desondanks niet terugnemen in de studio van Veronica.

"Onze commentator (Wytse van der Goot, red.) omschreef die laatste redding als een wereldredding. Maar de spits schiet de bal tegen Drommel aan", oordeelt Derksen, wanneer hij door Wilfred Genee wordt gewezen op zijn eerdere uitspraak. Als de presentator aangeeft dat Drommel ‘goed bleef staan’, is Derksen niet overtuigd. “Hij bleef staan. Een spits van dit niveau moet toch deze bal erin leggen?” Wim Kieft erkent wel dat de doelman goed reageerde op de situatie. “Hij was er snel bij.” Ook in de studio van ESPN klinkt meer lof voor Drommel. "Uitstekend gekeept door Drommel, die echt als een handbalkeeper rechtop bleef staan en de keuze aan Mikel Oyarzabal liet", zegt Arnold Bruggink.

Derksen is wel goed te spreken over het optreden van Mario Götze. De aanvallende middenvelder opende de score en bereidde het tweede doelpunt van PSV voor met een fraaie actie. "We hebben een paar heel mooie dingetjes van hem gezien. Ik vind het allemaal een beetje vrijblijvend, het is geen echte winnaar, maar het is wel een fijnbesnaarde voetballer", zegt Derksen. "Ik vind het een beetje jongejuffrouwspel. Er staat het een en ander op het spel, hè. Dan moet je er wel even in kleunen." Kieft had graag gezien dat er naast Götze 'een voetballer' als Davy Pröpper had gestaan. "Dat vind ik ook echt een heel goede voetballer. Er gebeurt wat als hij aan de bal is", reageert Derksen. "Maar Roger Schmidt heeft wel heel veel liefde voor Marco van Ginkel. Dat is een beetje een recht-toe-recht-aan-speler. Als ik mag kiezen, ga ik voor Pröpper."