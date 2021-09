Sam Lammers en voorkomt nederlaag tegen Fenerbahçe; Peter Bosz wint

Donderdag, 16 september 2021

Eintracht Frankfurt en Fenerbahçe hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden. Het duel in Groep D van de Europa League werd opengebroken door Mesut Özil, maar Sam Lammers zorgde met zijn debuutgoal voor Eintracht voor de gelijkmaker. In een knotsgekke slotfase ontsnapten de Duitsers nog aan een nederlaag. Tegelijkertijd was trainer Peter Bosz in Groep A met 0-2 te sterk voor het Rangers van manager Steven Gerrard.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe 1-1

De ploeg van trainer Vítor Pereira, die met Ferdi Kadioglu in de basis aan de aftrap verscheen, kwam al voor het verstrijken van het eerste speelkwartier op voorsprong. Na een fraai combinatievoetbal legde Mesut Özil de bal klaar voor Mert Hakan Yandas, die snoeihard op de lat schoot. De aanval liep echter door en na een carembole voor het doel kwam Özil plotseling in balbezit, waarna hij via de handen van doelman Kevin Trapp binnenschoot. Op slag van rust was Lammers aan zet. Kristijan Jakic stuurde Filip Kostic over de linkerflank de diepte in. De nummer 10 had vervolgens een fraaie voorzet in huis op de Nederlander, die van dichtbij op koelbloedige wijze afrondde: 1-1.

? Sam Lammers maakt zijn allereerste doelpunt in dienst van Eintracht Frankfurt. pic.twitter.com/qEkURGX6QJ — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2021

Een kwartier na rust dacht Lammers zelfs zijn tweede van de avond te maken. De spits scoorde op aangeven van Daichi Kamada, maar de grensrechter van dienst stak zijn vlag enkele seconden later omhoog: buitenspel. Kostic had een kwartier voor tijd de 2-1 op zijn schoen, maar de poging werd veredeld door doelman Altay Bayindir. Uiteindelijk ontsnapte Frankfurt in extremis aan een nederlaag. In de negentigste minuut beging Trapp een overtreding binnen de zestien, waarna Dimitrios Pelkas mocht aanleggen voor een strafschop. Trapp koos vervolgens de juiste hoek en pareerde de inzet. In de 93ste minuut dacht Mergim Berisha de zege alsnog binnen te halen voor Fenerbahçe, maar na het bekijken van de videobeelden werd zijn respectievelijke treffer afgekeurd.

Rangers - Olympique Lyon 0-2

Na een gelijkopgaande openingsfase was het de ploeg van Bosz die na 23 speelminuten de score opende. Karl Toko Ekambi werd aan de linkerkant aangespeeld, waarna hij naar razendsnel naar binnen trok en met rechts voortreffelijk uithaalde: 0-1. Tien minuten na de hervatting verdubbelde Lyon de voorsprong. Na een carembole voor het doel van Rangers kreeg Islam Slimani de bal plotseling voor zijn voeten. Van dichtbij haalde Slimani uit en hij vond het doel via het been van James Tavernier, die een eigen doelpunt achter zijn naam kreeg. Tavernier kwam nog wel in de gelegenheid zijn treffer in eigen doel te compenseren, maar vanuit een vrije trap schoot hij hard op de paal. In het andere duel in Groep A hielden Sparta Praag en Bröndby elkaar in een doelpuntloze wedstrijd op gelijke hoogte.