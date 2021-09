AS Monaco wint in groep van PSV; Osimhen tart Leicester City

Donderdag, 16 september 2021 om 22:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:04

Leicester City en Napoli hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden in hun eerste groepswedstrijd in de Europa League. The Foxes leken in een veilige haven te zijn beland met een 2-0 voorsprong, maar door een dubbelslag van Victor Osimhen nam Napoli toch een punt mee. Doordat Legia Warschau tegelijkertijd met 0-1 won van Spartak Moskou, gaat de Poolse club aan de leiding in Groep C. In Groep B, de poule van PSV, won AS Monaco met 1-0 van Sturm Graz. Dat was door het 2-2 gelijkspel tussen PSV en Real Sociedad genoeg om de koppositie over te nemen.

Leicester City - Napoli 2-2

Leicester speelde met vijf nieuwe namen ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Manchester City (0-1 nederlaag) van zaterdag. Jonny Evans, Boubakary Soumaré, Patson Daka, Ayoze Pérez en Kelechi Iheanacho maakten hun entree, wat ten koste ging van Caglar Söyüncü, Jamie Vardy, James Maddison, Youri Tielemans en Marc Albrighton. Napoli voerde vier wijzigingen door na de 2-1 overwinning op Juventus van zaterdag. De geblesseerde Mário Rui werd vervangen door Kévin Malcuit. Verder maakten Amir Rrahmani, Piotr Zielinski en Hirving Lozano hun opwachting in plaats van Kostas Manolas, Matteo Politano en Eljif Elmas.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een van de nieuwelingen opende binnen tien minuten de score. Harvet Barnes stoomde op aan de linkerflank en verstuurde een afgemeten voorzet aan Pérez, die overtuigend afrondde. Napoli zette in het restant van de eerste helft veel druk en kon zichzelf verwijten dat het niet op gelijke hoogte kwam. Zielinski, Kevin Malcuit, Osimhen en Lozano lieten allemaal goede kansen liggen. Na een uur dacht Daka te scoren met een krachtig, laag schot, maar de videoscheidsrechter merkte op dat hij buitenspel stond na het voorbereidend werk van Tielemans. Enkele minuten later maakte Barnes er alsnog 2-0 van, toen hij zichzelf de ruimte verschafte voor een schot in de rechterhoek. Even daarna bracht Osimhen de spanning terug toen hij de bal knap meenam in het strafschopgebied en die over doelman Kasper Schmeichel wipte. Diezelfde Osimhen completeerde de comeback drie minuten voor tijd met een kopbal: 2-2.

AS Monaco - Sturm Graz 1-0

Monaco moest het stellen zonder de zieke Myron Boadu Wilson Isidor en Kevin Volland vormden de voorste linie. De thuisploeg had in de eerste helft de overhand, maar slaagde er niet in de score te openen. Gelson Martins was tweemaal gevaarlijk en Volland liet een goede kopkans onbenut. Twee minuten voor de pauze liet Monaco zich bijna verrassen in de tegenaanval, toen Ivan Ljubic vanaf circa twintig meter afstand de bovenkant van de lat trof. Halverwege de eerste helft wist Monaco de score alsnog te openen. Krépin Diatta reageerde alert op een voorzet van Aleksandr Golovin en kopte het enige doelpunt van de wedstrijd tegen de touwen.