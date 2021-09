PSV en Real Sociedad laten enorme kansen liggen in spectaculair slot

Donderdag, 16 september 2021 om 22:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:02

PSV is er niet in geslaagd om met een overwinning te beginnen aan de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek met 2-2 gelijk tegen Real Sociedad. Mario Götze en Cody Gakpo kwamen tot scoren voor PSV, terwijl Adnan Januzaj en Alexander Isak doel troffen voor de bezoekers uit Spanje. Omdat AS Monaco gelijktijdig met 1-0 won van Sturm Graz, gaat die ploeg aan de leiding in Groep B.

In de achtste minuut werd PSV voor het eerst gevaarlijk. Noni Madueke bediende Eran Zahavi, die vanaf achttien meter een doelpoging waagde; keeper Álex Remiro tikte de bal uit de benendenhoek. Real Sociedad, dat het moest stellen zonder David Silva vanwege een blessure in de warming-up, kwam vervolgens gevaarlijk voor het doel van Joël Drommel na een mislukte breedtepass van Armando Obispo. Tot opluchting van de verdediger bleef zijn ervaren collega André Ramalho goed naar de bal kijken en voerde hij op het juiste moment een tackle uit, toen Isak in het strafschopgebied aan de bal was.

DOELPUNT PSV! Het staat weer gelijk in Eindhoven: 2-2. Na een heerlijke actie van Mario Götze schiet Cody Gakpo raak! ???? #veronicainside #PSVRSO #UEL pic.twitter.com/7M4wAppEwS — Veronica Inside (@veronicainside) September 16, 2021

In de daaropvolgende fase namen Götze en Noni Madueke het doel van Real Sociedad zonder succes onder vuur, waarna PSV goed wegkwam: een kanonskogel van Januzaj met het linkerbeen was buiten bereik van Drommel, maar vloog tegen de lat. Een openingsdoelpunt hing in de lucht en PSV was de gelukkigste ploeg. Götze hielp de thuisploeg op voorsprong: na een voorzet van Madueke werkte Remiro de bal niet goed weg, waardoor de Duitser kon profiteren. Het duurde echter slechts een minuut voordat Real Sociedad op gelijke hoogte kwam. Januzaj schoot van dichtbij raak na een lage voorzet van Joseba Zaldúa vanaf de rechterflank.

Niet veel later leidde een voorzet van Zaldúa opnieuw tot een doelpunt van de bezoekers. Isak was het meest attent en bracht Real Sociedad aan de leiding. Tien minuten na de pauze kreeg PSV het thuispubliek weer in extase. Götze draaide zijn bewaker, stormde door richting het strafschopgebied en stelde Cody Gakpo in staat om er 2-2 van te maken. Enkele wissels en opstootjes haalden daarna het tempo uit de wedstrijd. PSV leek het meest van zins om met een overwinning van het veld te stappen. Drie minuten voor tijd volgde echter een enorme kans voor Jordan Teze, die vrij opdook bij de tweede paal na een pass van Gakpo en de bal naast schoot. In de zeven minuten durende blessuretijd vuurde Teze de bal van grote afstand ook nog eens op de paal. In een tegenaanval kon Mikel Oyarzabal afstormen op Drommel na een slordige kopbal van Olivier Boscagli en de doelman kwam als winnaar uit de één-op-één-situatie.