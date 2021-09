Pellegrini scoort prachtig na assist Karsdorp; Menig maakt zijn eerste

Donderdag, 16 september 2021 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:55

AS Roma heeft zijn Conference League-debuut donderdagavond bekroond met een klinkende thuisoverwinning. De ploeg van José Mourinho kwam tegen CSKA Sofia verrassend op achterstand, maar kwam daar met veel overtuiging van terug. Het mooiste doelpunt kwam van Lorenzo Pellegrini, die scoorde op aangeven van Rick Karsdorp. In een ander duel in de Conference League maakte Queensy Menig zijn eerste doelpunt voor Partizan Belgrado, door een intikker te maken tegen Anorthosis (0-2).

AS Roma - CSKA Sofia 5-1

CSKA nam in Rome na tien minuten verrassend de leiding. Rick Karsdorp, die in de basis begon bij Roma, wist niet te voorkomen dat Yanic Wildschut een lage voorzet kon geven op Graham Carey. De spits kreeg de bal in de kluts fortuinlijk voorbij twee verdedigers en schoot vervolgens hard binnen: 0-1. Roma stelde snel orde op zaken. Karsdorp verstuurde een goede hoge pass op Lorenzo Pellegrini, die de bal aannam en heel subtiel in het doel liftte: 1-1.

???Assist van Karsdorp en vervolgens heerlijk afgemaakt door Pellegrini?#RomaCSKA pic.twitter.com/CdOrJdJtzw — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2021

Stephan El Shaarawy vlamde op slag van rust de bal van achttien meter hard in het doel en maakte er 2-1 van. Roma ging na rust verder en maakte er via Pellegrini 3-1 van. De nummer tien kon in grote vrijheid een lage voorzet van Riccardo Calafiori binnenglijden. Wildschut pakte in de slotfase van de wedstrijd zijn tweede gele kaart door Carles Pérez neer te trekken bij een counter. Chris Smalling raakte vlak daarna de paal, waarna Gianluca Mancini de rebound intikte: 4-1. Kort daarna werd Tammy Abraham gelanceerd Eldor Shomurodov, waarna de spits van AS Roma de bal handig over de keeper stiftte: 5-1.

Anorthosis - Partizan Belgrado 0-2

Menig reisde met Partizan als favoriet af naar Cyprus en maakte die met de Servische ploeg ook waar. Doelman Giorgi Loria van Anorthosis had in de eerste helft driemaal een redding in huis op gevaarlijke schoten van Partizan, maar moest in de 42e minuut dan toch passen. Loria liet een schot van Lazar Markovic los, waarna Menig alert de rebound binnen tikken: 0-1. In de tweede helft maakte Ricardo Gomes de 0-2 voor Partizan, door in het strafschopgebied handig weg te draaien en de bal vol in de kruising te rossen.