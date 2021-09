AZ verslikt zich in Randers na wanvertoning bij standaardsituaties

Donderdag, 16 september 2021 om 22:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:18

AZ heeft donderdagavond in de Conference League gelijkgespeeld tegen Randers FC. Op bezoek bij het Deense Randers FC genoten de Alkmaarders bij rust anog een voorsprong, die in het tweede bedrijf echter werd weggegeven: 2-2. Jordy Clasie en Vangelis Pavlidis verzorgden de Alkmaarse doelpuntenproductie. De andere wedstrijd in Groep D werd gewonnen door FK Jablonec, dat op eigen veld met 1-0 te sterk was voor CFR Cluj.

Trainer Pascal Jansen liet zijn basiself grotendeels intact ten opzichte van de 3-0 nederlaag tegen PSV. De enige wijziging werd doorgevoerd op de rechtsbuitenpositie, waar Zakaria Aboukhlal plaats moest maken voor Albert Gudmundsson. De aanvalslinie werd gecompleteerd door Pavlidis en Jesper Karlsson. AZ begon met aanvallende intenties aan het duel, waarin de eerste grote kans genoteerd werd in de twaalfde minuut. Doelman Patrik Carlgren verwerkte een schot van Karlsson niet perfect, waarna Aslak Witry uit de rebound had moeten scoren maar rakelings over schoot.

?? Met deze lekkere knal van Jordy Clasie kwam AZ op voorsprong tegen Randers FC, maar de Deense ploeg heeft ondertussen de gelijkmaker al gemaakt ?? ?? ESPN #?? #RANAZ pic.twitter.com/Hq3uDkcsk8 — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2021

De keuze voor Gudmundsson wierp zijn vruchten af in de 24ste speelminuut, toen hij de bal teruglegde op de rand van het zestienmetergebied. Clasie twijfelde geen moment, haalde ineens uit en schoot hard raak in de rechterbenedenhoek: 0-1. Binnen drie minuten werd de stand echter al genivelleerd. Na een vrije trap van Vito Hammershöj Mistrati bleef de bal hangen in het vijfmetergebied. Via het been van Bruno Martins Indi schoot de bal omhoog en kreeg Simon Piesinger plotseling alle ruimte om binnen de 1-1 binnen te knikken.

In de 34ste minuut kwam het sterkere AZ wederom op voorsprong. Vanaf de linkerkant had Owen Wijndal een afgemeten voorzet in huis op Pavlidis. De spits stuitte in eerste instantie met een kopbal op Carlgren, waarna hij uit de rebound alsnog raak schoot: 1-2. Tien minuten na rust had Pavlidis zijn tweede van de avond moeten maken. De Grieks international ontving een steekbal op maat van Gudmundsson, maar de spits slaagde er ter hoogte van het vijfmetergebied niet in Carlgren te passeren. Aan de overzijde was het in de 68ste minuut wel raak.

?? Vangelis Pavlidis tikt de bal in tweede instantie binnen en zet AZ weer op voorsprong! ?? ESPN #?? #RANAZ pic.twitter.com/r00ngaiyn7 — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2021

Randers kwam weinig in het schouwspel voor, maar wist wederom uit een standaardsituatie tot scoren te komen. Een indraaiende vrije trap vanaf de linkerkant van Mistrati werd door Simon Graves met het hoofd geschampt, waardoor doelman Peter Vindahl kansloos bleef: 2-2. AZ leek aangeslagen door de tegentreffer en verloor grip op de wedstrijd. De voor Pavlidis ingevallen Aboukhlal kreeg nog wel een goede mogelijkheid na een fraaie steekpass van Tijjani Reijnders, maar door een zwakke aanname bleef een doelpoging uit. Ook in de absolute slotfase verzuimde Aboukhlal zijn respectievelijke kans te benutten.