Galatasaray wint dankzij megablunder verrassend van Lazio

Donderdag, 16 september 2021 om 20:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:14

Galatasaray heeft donderdagavond een knappe zege geboekt op Lazio. In Groep E van de Europa League rekende Cim bom af met de Italianen dankzij een opmerkelijk eigen doelpunt van doelman Thomas Strakosha: 1-0. Olympique Marseille wist in Rusland niet te winnen van tien man van Lokomotiv Moskou (1-1). Het puntenverlies van Marseille is voor de coëfficiëntenranglijst gunstig voor Nederland, dat momenteel in directe achtervolging is op Frankrijk. Tegelijkertijd was er in Groep G een hoofdrol weggelegd voor Jeremie Frimpong, die met twee assists een groot aandeel had in de 2-1 zege van Bayer Leverkusen op Ferencváros.

Galatasaray - Lazio 1-0

Trainer Fatih Terim had een basisplek ingeruimd voor onder meer Patrick van Aanholt en Halil Dervisoglu, terwijl Ryan Babel genoegen moest nemen met een plek op de reservebank. Galatasaray begon overtuigend aan de ontmoeting met de Romeinen, die in het eerste half uur het onderspit delfden. De Turkse formatie liet de bal op hoog tempo rondgaan en hield de druk op de defensie van Lazio. De grootste kans van het eerste bedrijf kwam op naam van Olimpiu Morutan, die van net buiten het zestienmetergebied hard uithaalde maar de bal uiteen zag spatten op de lat.

Lazio kon zijn draai maar moeilijk vinden en produceerde voor rust geen enkel schot op goal. Na een tegenvallend laatste kwartier in het eerste bedrijf voerden de teams het tempo na de rust verder op. Kort nadat Luis Alberto zijn schot gepakt zag worden door doelman Fernando Muslera, die in 2011 overkwam van Lazio, kreeg Galatasaray een grote kans via Alexandru Cicaldau. Na een teruglegbal vanaf de linkerkant kon de aanvallende middenvelder in vrijheid afdrukken, maar zijn poging ging rakelings naast. In de 67ste speelminuut was het wel raak voor de Turken.

Manuel Lazzari schoot de bal meters hoog de lucht in een mislukte poging op te ruimen. Het leer viel net voor de doellijn en de daalsnelheid werd volkomen verkeerd ingeschat door doelman Strakosha, die de bal uit zijn handen liet glippen en via de paal en zijn eigen voorhoofd een eigen doelpunt maakte: 1-0. Extra pijnlijk voor Strakosha is dat hij normaal gesproken de tweede doelman is achter José Manuel Reina, en nu de kans kreeg om zich te bewijzen onder de lat.

Sergej Milinkovic-Savic kreeg vier minuten later een reusachtige kans om de stand meteen gelijk te trekken, maar oog in oog met Muslera ontbrak het de middenvelder aan scherpte in de afronding. Bij Galatasaray kwam Babel uiteindelijk nog binnen de lijnen ten koste van Kerem Aktürkoglu; aan de stand op het scorebord kwam echter geen verandering meer.

Lokomotiv Moskou - Olympique Marseille 1-1

Lokomotiv kwam in de persoon van Fedor Smolov het dichtst bij een doelpunt in de eerste helft. De voormalig spits van Feyenoord raakte vanaf de rand van het strafschopgebied echter de lat. Na rust kwamen de Russen in de problemen door een overtreding van Nayair Tiknizyan, die een penalty veroorzaakte en ook nog eens zijn tweede gele kaart kreeg. De strafschop werd binnengeschoten door Cengiz Ünder: 0-1. Een glansrol van Faustino Anjorin voorkwam een nederlaag voor Lokomotiv. De aanvaller viel na een uur in en maakte een minuut voor tijd de gelijkmaker, door vanaf links naar binnen te komen en de bal hard in de verre benedenhoek te schieten: 1-1.

Jong Oranje-speler Jeremie Frimpong is belangrijk met twee assists??????#B04FTC pic.twitter.com/ShQ4LH6a0E — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2021

Bayer Leverkusen - Ferencváros 2-1

De Hongaren schoten voortvarend uit de startblokken en kwam na acht speelminuten verrassend op voorsprong via Ryan Mmaee. Het duurde tot de acht minuten voor rust voordat Bayer Leverkusen orde op zaken stelde. Basiskracht Frimpong legde de bal terug op de rand van het zestienmetergebied, waar Exequiel Palacios vrijgelaten werd en succesvol afdrukte: 1-1. Op slag van rust kwamen die Werkself bovendien nog goed weg, daar een treffer van Bálint Vécsei werd afgekeurd na het bekijken van de videobeelden: hands. Ook bij de tweede treffer, die halverwege het tweede bedrijf viel, was een cruciale rol weggelegd voor Frimpong. De rechtsback van Jong Oranje had ditmaal een afgemeten voorzet in huis op Florian Wirtz, die van dichtbij binnentikte: 2-1. Daley Sinkgraven kreeg een basisplek op de rechtsbackpositie.