Gelijkspel Stade Rennais en Tottenham; Slavia pakt leiding in groep Feyenoord

Donderdag, 16 september 2021 om 20:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:49

De groepsgenoten van Vitesse in de Conference League hebben donderdagavond gelijkgespeeld. In Groep G, waar Vitesse aan de leiding gaat dankzij een 0-2 overwinning op NS Mura, remiseerden Stade Rennais en Tottenham Hotspur met 2-2. Steven Bergwijn had een basisplaats, maar moest zich na een halfuur laten vervangen door een blessure. In Groep E, de poule van Feyenoord, won Slavia Praag met 3-1 van 1. FC Union Berlin ondanks een assist van Sheraldo Becker.

Stade Rennais - Tottenham Hotspur 2-2

Tottenham trad niet aan met de A-keus in het Roazhon Park. Ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Crystal Palace (3-0 nederlaag) voerde trainer Nuno Espirito Santo zeven wijzigingen door, waardoor onder meer Bergwijn een basisplaats had. Japhet Tanganga, Oliver Skipp, Lucas Moura en Harry Kane behielden hun plek in de basis. In de elfde minuut opende Tottenham op fortuinlijke wijze de score. Lucas ontving de bal van Kane en wilde Bergwijn bedienen aan zijn linkerzijde, maar de pass werd van richting veranderd door Loïc Badé. De verdediger van Stade Rennais maakte zo onbedoeld een eigen doelpunt. Even daarna stuitte Benjamin Bourigeaud van dichtbij op doelman Pierluigi Gollini van Tottenham en kopte Adrien Truffert van dichtbij over.

?? Einde wedstrijd voor Steven Bergwijn, na een tik op de enkel kan hij niet verder en moet hij gewisseld worden. Stade Rennais - Tottenham Hotspur ?? ESPN #?? #SRFCTOT pic.twitter.com/xIj5mHPz3q — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2021

Stade Rennais liet zich dus zeker niet onbetuigd en kwam halverwege de eerste helft langszij. Flavien Tait combineerde met Serhou Guirassy, trok naar binnen langs het strafschopgebied en vond de rechterhoek. Tot aan de rust was Stade Rennais de betere ploeg. Na de pauze ontstonden kansen voor beide ploegen, voordat Stade Rennais op voorsprong kwam. Negentien minuten voor tijd verwerkte Gollini een afstandsschot van Kamaldeen Sulemana niet goed, waardoor Gaëtan Laborde kon toeslaan in de rebound: 2-1. Enkele minuten later kreeg Pierre-Emile Höjbjerg, de vervanger van Bergwijn, het Roazhon Park echter stil toen de bal met wat fortuin voor zijn voeten belandde: 2-2. Een vrije schietkans was even daarna niet besteed aan Laborde.

Slavia Praag - 1. FC Union Berlin 3-1

Met een fraai doelpunt opende Alexander Bah de score in de achttiende minuut. De rechtsback van Slavia Praag kreeg na een hoekschop de afvallende bal voor de voeten buiten het strafschopgebied en volleerde raak in de linkerhoek. Zes minuten voor de pauze nam de wedstrijd een nieuwe negatieve wending voor Union Berlin, doordat Paul Jaeckel een tweede gele kaart ontving nadat hij zich vergreep aan Ondrej Lingr. Na een klein uur werd de gelijkmaker van Taiwo Awoniyi afgekeurd wegens buitenspel. Toch slaagden de bezoekers erin om langszij te komen met een man minder. Invaller Becker werd aan de rechterflank gelanceerd en verstuurde een strakke pass richting Kevin Behrens, die van dichtbij kon afronden. Slavia Praag was erop gebrand om toch drie punten te pakken en slaagde daarin doordat Jan Kuchta de bal met mazzel voor de voet kreeg op vijf meter voor het doel. De eindstand werd bepaald door Ivan Schranz: 3-1.