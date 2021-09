Steven Bergwijn loopt blessure op bij Stade Rennais - Tottenham Hotspur

Donderdag, 16 september 2021 om 19:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:53

Steven Bergwijn heeft de wedstrijd tussen Stade Rennais en Tottenham Hotspur in de Conference League donderdagavond niet kunnen afmaken. De aanvaller had een basisplaats, maar kreeg in de eerste helft een tik op de kuit in een duel met Benjamin Bourigeaud. Hij werd na een korte medische behandeling gewisseld.

De ernst van de blessure is vooralsnog onduidelijk. In de studio van ESPN speculeert Kenneth Perez dat Bergwijn mogelijk zijn enkel verzwikte, na de tik tegen de kuit. Na 27 minuten lag Bergwijn langs de zijlijn op het gras. De linksbuiten werd behandeld terwijl Tottenham de wedstrijd voortzette met tien man. Langzaam maar zeker kwam Bergwijn weer op de been, maar het werd al gauw duidelijk dat hij vervangen zou worden.

De strompelende Bergwijn werd uiteindelijk afgelost door Pierre-Emile Höjbjerg. Op het moment waarop hij werd gewisseld, stond het 1-1 tussen de twee groepsgenoten van Vitesse. Tottenham trad niet aan met de A-keus in het Roazhon Park. Ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Crystal Palace (3-0 nederlaag) voerde trainer Nuno Espirito Santo zeven wijzigingen door, waardoor onder meer Bergwijn een basisplaats had.