Derksen pakt RTL7 met Humberto Tan aan; Bruggink liket pittige tweet

Donderdag, 16 september 2021 om 19:12 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:30

De uitzendingen van de Champions League op RTL7 zijn Johan Derksen niet bevallen. Presentator Humberto Tan nam dinsdag plaats naast Jan Boskamp en Ron Vlaar, terwijl Wesley Sneijder en Dirk Kuyt woensdag aanwezig waren rondom Sporting Portugal - Ajax (1-5). Volgens Derksen waren zowel de presentator als de analisten ondermaats.

"Het is niet gebruikelijk dat we iets zeggen van collega's", zei Derksen donderdagavond met een knipoog. "Maar het leek helemaal nergens op.” Derksen verzorgt zelf de analyses van de Europa League en de Conference League op Veronica, de zender die vorig seizoen nog de Champions League-wedstrijden uitzond. Destijds presenteerden Wilfred Genee en Hélène Hendriks, met analisten als Derksen, Wim Kieft, René van der Gijp en Dick Advocaat als vaste gasten. “Die Humberto kan het helemaal niet”, vindt Derksen. “Die heeft geen kennis. Die Kuyt zit open deuren in te trappen. Wesley probeert er nog wat van te maken.”

“Dinsdag hebben we Ron Vlaar met Jan (Boskamp, red.) gezien, dat leek ook nergens op”, concludeert Derksen. Het beviel tafelgenoot Kieft niet hoe Vlaar dinsdag reageerde op de documentaire Força Koeman, waarin Ronald Koeman wordt gevolgd bij Barcelona. “Ron Vlaar ging helemaal in de emotie mee van Ronald Koeman, nadat die documentaire is gemaakt. Maar zo gaat het gewoon in de top. Je zit bij de grootste club, je staat altijd onder spanning, en daar word je ook vorstelijk voor betaald. Als iemand weet dat het er zo aan toegaat, is het Koeman wel.”

Podcastmaker Yordi Yamali van FC Afkicken, zelf soms ook analist bij de ESPN-talkshow Voetbalpraat, schreef woensdagnacht op Twitter zich niet te kunnen voorstellen dat Humberto Tan een ‘leuke avond’ heeft gehad. “Analisten die geen speler kennen, het tempo willen bepalen en al grappend de show afsluiten omdat ze naar huis willen. Wat een ongelooflijk debacle is de CL op RTL. En het komt van SBS af. Mijn hemel”, zei Yamali. De tweet werd geliket door Arnold Bruggink, analist van ESPN en donderdagavond ook aanwezig rondom Europese wedstrijden.