Vader Nathan Aké overlijdt enkele minuten na eerste Champions League-goal

Donderdag, 16 september 2021 om 15:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:52

Nathan Aké heeft zijn eerste doelpunt in de Champions League opgedragen aan zijn woensdagavond overleden vader. De verdediger van Manchester City nam tegen RB Leipzig (6-3 winst) de openingstreffer voor zijn rekening en mocht van manager Josep Guardiola de volledige wedstrijd blijven staan. Enkele minuten na zijn doelpunt overleed zijn zieke vader, zo vertelt Aké donderdag in een bericht op Instagram.

"De afgelopen weken waren de zwaarste van mijn leven", schrijft Aké op het socialmediakanaal. "Mijn vader was erg ziek en er was geen behandeling meer mogelijk. Ik had het geluk dat ik veel steun kreeg van mijn verloofde, familie en vrienden." Ake begeleidt de woorden met een juichfoto van zijn doelpunt en een foto met zijn broer en vader, waarbij de drie op een muurtje aan het water zitten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Gisteren maakte ik na een moeilijke tijd mijn eerste Champions League-doelpunt, en slechts een paar minuten later is hij vredig overleden met mijn moeder en broer aan zijn zijde. Misschien was het zo bedoeld, als hij me zag spelen, was hij altijd trots en blij. Ik weet dat je altijd bij me bent, je zult altijd in mijn hart zijn en deze was voor jou papa", vervolgt Aké.

Het was voor Aké zijn derde basisplek van het seizoen, nadat hij eerder aan de aftrap mocht beginnen in de finale van de Community Shield tegen Leicester City en de eerste speelronde in de Premier League tegen Tottenham Hotspur. Bij het Nederlands elftal bleef hij de voorbije WK-kwalificatieduels tegen Noorwegen en Montenegro de volledige wedstrijd op de bank. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Turkije werd bekend dat Aké het trainingskamp van Oranje had verlaten vanwege privé-omstandigheden.