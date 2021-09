Feyenoord neemt rigoureuze maatregel om nieuwe UEFA-boetes te voorkomen

Donderdag, 16 september 2021 om 15:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:22

Feyenoord heeft besloten om een aantal vakken deels te sluiten tijdens Europese wedstrijden. De Rotterdamse club hoopt daarmee nieuwe boetes van de UEFA te voorkomen en neemt daarmee een beperkte capaciteit op de koop toe. Volgens RTV Rijnmond gaat het om een vijftal vakken die deels afgesloten worden. Feyenoord werd dit seizoen door de Europese voetbalbond al meerdere keren op de vingers getikt door het niet naleven van de veiligheidsregels.

De boetepot van Feyenoord is dit seizoen al flink opgelopen, daar het tegen IF Elfsborg voor de derde keer was dat de club door de UEFA werd beboet vanwege het schenden van de ‘UEFA Control, Ethics and Disciplinary body’. Tijdens het duel met Elfsborg blokkeerden supporters de trappen en werd vuurwerk afgestoken in De Kuip. Ook na de wedstrijden tegen FC Drita en FC Luzern werd Feyenoord beboet omdat supporters de trappen blokkeerden. Het totaalbedrag aan boetes alleen al over de thuiswedstrijden in de voorrondes van de Conference League bedraagt inmiddels 69.250 euro.

De club heeft daarop besloten om de vakken R, S, T, X en W deels te sluiten, weet RTV Rijnmond. Tussen de vakken R, S en T is het voor supporters mogelijk om over te lopen naar andere vakken. Door de drukte die daardoor ontstaat, nemen supporters plaats op de trappen. En dat laatste is in strijd met de veiligheidsvoorschriften van de UEFA. Door de vakken deels te sluiten hoopt Feyenoord in de toekomst niet meer te worden beboet door de Europese voetbalbond. De capaciteit wordt door de maatregel wel teruggedrongen van 47.000 naar tussen de 42.000 en 45.000 zitplaatsen.

Feyenoord speelt dit seizoen minimaal drie Europese thuiswedstrijden, gezien de deelname aan de groepsfase van de Conference League. Op 30 september is Slavia Praag de eerste tegenstander in De Kuip. Drie weken later komt het Duitse 1. FC Union Berlin naar Rotterdam, om de groepsfase op 9 december af te sluiten met een thuiswedstrijd tegen Maccabi Haifa. Feyenoord speelde dinsdag met 0-0 gelijk op bezoek in Israël. Slavia en Union Berlin treffen elkaar donderdagavond in Tsjechië.