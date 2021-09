Extra CL-ticket steeds dichterbij voor Nederland door Europese successen

Donderdag, 16 september 2021 om 12:58 • Mart Oude Nijeweeme

Door het resultaat van Ajax bij Sporting Portugal (1-5) en de aanstaande wedstrijden in de Europa League en de Conference League kan Nederland een hele belangrijke slag slaan op de coëfficiëntenlijst met het oog op een extra Champions League-ticket. Directe concurrenten Frankrijk en Portugal lieten het dinsdag en woensdag volledig afweten in de Champions League en voelen de hete adem van Nederland in de nek. Het is donderdagavond aan PSV, AZ en Vitesse om de zevende plek nog steviger in handen te nemen.

Frankrijk kende een teleurstellende week in het miljardenbal en zag Lille OSC (0-0 tegen VfL Wolfsburg) en Paris Saint-Germain (1-1 tegen Club Brugge) gelijkspelen. Ook de Portugese clubs kenden weinig succes. Benfica bleef steken op 0-0 bij Dinamo Kiev, FC Porto behaalde hetzelfde resultaat op bezoek bij Atlético Madrid en ook Sporting Portugal deed geen duit in het zakje. De Fransen kunnen de schade nog wel inhalen, daar het land donderdagavond nog vier clubs in actie ziet komen in Europees verband: Stade Rennais, Olympique Marseille, AS Monaco en Olympique Lyon. In Portugal is de hoop gevestigd op Sporting Braga, dat op bezoek gaat bij Rode Ster Belgrado.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De achterstand op nummer zes Frankrijk is door de remise van Feyenoord tegen Maccabi Haifa (0-0) teruggedrongen tot 1,381 punt. De vijfde plek op de coëfficiëntenlijst zou een ultieme bekroning zijn van de Europese successen van de Nederlandse clubs, daar Nederland in dat geval verzekerd is van een tweede rechtstreekse plek voor de Champions League. Daarnaast geeft de vijfde plek recht op één ticket voor de voorronde, zoals die nu aan PSV was toebedeeld. Ten opzichte van Frankrijk en Portugal heeft Nederland bovendien het voordeel dat de resultaten moeten worden gedeeld door vijf, gezien het aantal deelnemers in Europa. Frankrijk en Portugal tellen beide zes clubs.

De opmars van de laatste jaren op de coëfficiëntenlijst is vooral aan Ajax te danken. In het seizoen 2017/18 was Nederland afgezakt naar de veertiende plaats. Enkele jaren later echter is een vaste plaats in de top tien een feit. Ajax stond in 2017 in de finale van de Europa League, terwijl twee jaar later, in 2019, de halve finale het eindstation was in de Champions League. Nieuw succes in het hoogste Europese clubtoernooi brengt plek vijf almaar dichterbij.