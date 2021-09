Sport: Toekomst Ronald Koeman wordt in komende drie duels beslist

Donderdag, 16 september 2021 om 12:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:22

De kritieken aan het adres van Ronald Koeman beginnen steeds serieuzere vormen aan te nemen. De Nederlandse oefenmeester ging dinsdag keihard onderuit tegen Bayern München (0-3) in de Champions League en dat zou met name te danken zijn aan een veel te defensieve speelstijl, zo klinkt het in de Spaanse media. Volgens Diario Sport wordt de toekomst van de Nederlander in de komende drie competitieduels beslist.

Dat er binnen Camp Nou druk werd nabesproken na het debacle in de Champions League bleek wel uit het feit dat Joan Laporta, Rafael Yuste en Mateo Alemany het stadion pas drie uur na afloop van het duel verlieten. Laporta is op zoek naar een Barcelona dat niets te maken heeft met datgene wat hij dinsdagavond heeft gezien, zo klinkt het. "Een grof team, zonder ziel, tijdverspilling, en zonder lef is niet wat de president wil", schrijft Diario Sport. "Deze dynamiek bereikte zijn hoogtepunt in de wedstrijd tegen Bayern."

Barcelona heeft enige tijd om bij te komen van de oorwassing tegen Bayern, daar de ploeg maandag pas weer in actie komt in LaLiga tegen Granada. Dat duel wordt, samen met de competitiewedstrijden tegen Cadíz en Levante van volgende week, cruciaal voor Koeman volgens de Spaanse media. "Drie wedstrijden in zes dagen waarin zijn toekomst wordt beslist. De straf kan elk moment komen als deze wedstrijden tegen mindere tegenstanders niet worden omgezet in een positief resultaat. Koeman bevindt zich in een delicate situatie, omdat hij afhankelijk begint te worden van de resultaten, aangezien het team niet het team is dat de president wil zien."

Volgens AS toonden sommige spelers hun verbazing over de zeer conservatieve benadering van Koeman tegen Bayern München. "Sommige spelers uitten in de kleedkamer hun bezorgdheid over de manier waarop Barça aantrad tegen Bayern. Het strijdplan was te defensief zonder enige focus op het aanvallende. Een deel van de kleedkamer was van mening dat als Koeman in de eerste benadering meer lef had getoond, zoals hij wanhopig deed in de laatste 25 minuten van de wedstrijd, het resultaat van de wedstrijd heel anders had kunnen zijn. Althans qua imago en stemming van het team."

Laporta plaatste woensdag een opvallende videoboodschap op Twitter. "Een boodschap voor alle culés: vertrouw en steun onze ploeg. Twijfel er niet aan dat we deze situatie gaan oplossen. Visca el Barça", schreef de president bij de video. In de video richtte hij zich rechtstreeks tot de achterban van Barcelona. "Ik ben net zo teleurgesteld en ontdaan als jullie allemaal", refereert de voorzitter aan de nederlaag van dinsdagavond. "Ik wil jullie vertellen dat wat er is gebeurd, iets is waar we rekening mee hielden. Ik vraag om jullie geduld en om jullie steun voor onze ploeg."