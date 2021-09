Jürgen Klopp zag op tegen ‘schokkende beslissing’: ‘Heel moeilijk’

Donderdag, 16 september 2021 om 11:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:49

Een flinke tegenvaller voor Virgil van Dijk woensdagavond. De centrumverdediger werd in de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan (3-2 winst) op de bank geposteerd door Jürgen Klopp en kwam niet in actie. Na afloop van het duel verklaarde de Duitse oefenmeester moeite te hebben gehad met het slechtnieuwsgesprek met zijn pupil. De plek van Van Dijk in het hart van de verdediging werd ingevuld door Joe Gomez, die daarmee voor het eerst aan de basis verscheen dit seizoen en samen met Joël Matip het centrale duo vormde.

Van Dijk kon tot dusver in de Premier League in alle vier wedstrijden rekenen op het vertrouwen van Klopp, maar moest tegen Milan dus genoegen nemen met een reserverol. "Het is heel moeilijk om spelers als Virgil van Dijk te moeten zeggen dat ze niet spelen", blikte Klopp terug op het gesprek met Van Dijk. "Iedereen die hem vanavond zag warmlopen dacht misschien: waarom speelt hij niet? Maar we moeten verstandig zijn op deze momenten. We hebben veel spelers in de laatste linie die terug zijn van blessures."

De beslissingen van Klopp leken hun vruchten af te werpen in de eerste helft, want Liverpool liep over Milan heen en nam de leiding na een eigen doelpunt van Fikayo Tomori na briljant voorbereidend werk van Trent Alexander-Arnold. Mohamed Salah miste vervolgens een strafschop en zag de Milanezen op voorsprong komen via Ante Rebic en Brahim Díaz, maar trok zelf in de tweede helft de stand gelijk. Jordan Henderson bezorgde Liverpool twintig minuten voor tijd alsnog de zege.

The Daily Mirror zag het in het eerste bedrijf misgaan voor Liverpool. "Het was het soort wanorde dat gewoon niet gebeurt als Virgil van Dijk de zaken van achteren regelt", schrijft de tabloidkrant. "De organisatie is normaal gesproken oppermachtig als Van Dijk de zaken van achteren oppakt. Iedereen lijkt te weten wat ze moeten doen als Van Dijk de zaken regelt. Die twee tegendoelpunten vlak voor rust waren het gevolg van een soort collectieve defensieve mislukking dat zo zeldzaam is als Van Dijk in de opstelling staat."

Klopp is vastbesloten om Van Dijk niet te overbelasten na zijn slepende knieblessure en gaf al vaker aan de volledige selectie te willen gebruiken. "Maar als een afwezigheid van zeven maanden ons niet alles vertelde wat we moeten weten over het belang van Van Dijk voor dit Liverpool, dan deden de twee tegentreffers tegen Milan dat wel", vervolgt the Mirror. Ook SkySports zag bij tijd en wijle defensief geschutter. "Liverpool was volledig dominant tegen AC Milan bij hun eerste Champions League-duel, maar hun defensieve fouten in de 3-2 overwinning lieten zien wat ze verliezen zonder Virgil van Dijk."

"Klopp nam een schokkende beslissing door Virgil Van Dijk, Sadio Mané en Thiago Alcantara op de bank te zetten", schrijft the Sun, die zag dat Liverpool het heft grotendeels in handen nam woensdagavond. "Maar het leek er niet toe te doen. Het was misschien niet helemaal het wonder van Istanbul, maar deze geweldige openingswedstrijd in de groep des doods van de Champions League zorgde voor twee comebacks voor de prijs van één."