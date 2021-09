Oranje stijgt na goede prestaties nog verder op FIFA-ranglijst

Donderdag, 16 september 2021 om 10:58 • Yanick Vos • Laatste update: 12:49

Het Nederlands elftal is gestegen op de wereldranglijst van de FIFA. Oranje is de nieuwe nummer elf van de wereld, daar waar het op de vorige ranking nog twaalfde stond. De stijging heeft de ploeg van bondscoach Louis van Gaal te danken aan de prestaties in de WK-kwalificatie.

Van Gaal mag zich sinds kort voor de derde keer bondscoach van Oranje noemen. Bij zijn rentree langs de lijn speelde Nederland met 1-1 gelijk tegen Noorwegen. Daarna werden Montenegro (4-0) en Turkije (6-1) met overtuigende cijfers verslagen. Door de goede prestaties ligt het Nederlands elftal op koers voor kwalificatie van het WK in Qatar. Met nog vier wedstrijden te gaan is Oranje koploper in Groep G.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nederland is de afgelopen maanden hard gestegen op de FIFA-ranking. Voorafgaand aan het EK was Oranje de nummer zestien van de wereld. Ondanks de uitschakeling in de achtste finales tegen Tsjechië werd in augustus de twaalfde plaats ingenomen. Inmiddels is Oranje de nummer elf en hijgt het nummer tien Denemarken in de nek. België is nog altijd lijstaanvoerder, gevolgd door Brazilië en Engeland.