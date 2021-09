Buitenlandse media loven Haller en Ajax: ‘Johan Cruijff zou trots zijn geweest’

Donderdag, 16 september 2021 om 10:32 • Laatste update: 10:45

Ook in de buitenlandse media is de eclatante zege van Ajax op Sporting Portugal (1-5) niet onopgemerkt gebleven. De Amsterdammers waren in hun eerste Champions League-optreden op alle fronten de baas in Lissabon en dankten daarbij met name uitblinkers Antony en Sébastien Haller. Laatstgenoemde nam vier van de vijf treffers voor zijn rekening. Er wordt gesproken van een 'Frans-Braziliaanse show' en een 'incredible Haller'.

"Haller kende een nagenoeg vlekkeloos Champions League-debuut", zag ook de BBC. "De voormalig spits van West Ham United werd de eerste Ajacied met vier treffers bij zijn Champions League-debuut sinds Marco van Basten in 1992. Van Basten speelde echter al wel in de Europacup met de Amsterdammers." Ook de Daily Star zag een ontketende Haller. "Met dit kwartet aan doelpunten haalt Haller de verloren tijd van afgelopen seizoen in", doelt de tabloidkrant op de administratieve fout waarmee Haller niet werd ingeschreven voor de Europa League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

La Gazzetta dello Sport kopt met 'incredible Haller' en spreekt van een 'grappige clash' tussen Sporting en Ajax. "Maar uiteindelijk lachen alleen de Nederlanders. Vanaf de eerste minuut ging het goed met de bende van Ten Hag. Na de Frans-Braziliaanse show kreeg Sporting even hoop door een fout van Pasveer, maar op slag van rust was daar wederom Antony. Dit keer via Berghuis, die dodelijk was in de as met de steun van Ryan Gravenberch", schrijft de roze Italiaanse sportkrant.

Ook in Duitsland werd de prestatie van Haller met bovengemiddelde interesse gevolgd. De voormalig spits van Eintracht Frankfurt heeft volgens Kicker Sporting 'in zijn eentje neergeschoten'. "Niemand kon hem tegenhouden. Haller werd de man van de avond en bezorgde Ajax een droomstart in de Champions League. De spits schoot de Portugezen in zijn eentje neer met een vier pack." Het Spaanse Marca refereert aan Johan Cruijff na de show van Haller. "Over één ding bestaat geen twijfel: als Johan Cruijff erbij was geweest, zou hij heel trots zijn geweest. De Nederlanders waren superieur en bepaalden van start tot finish het tempo."

Sporza maakte een kleine kanttekening dat Sporting Portugal de afgelopen drie jaar niet meer actief was op het hoogste podium in Europa. "Hun openingsdans van deze campagne - tegen Ajax - was ook niet meteen een voltreffer", aldus de Belgische sportzender. "De Nederlanders walsten onder leiding van doelpuntenmachine Haller, die de netten vier keer deed trillen - vlotjes over de Portugezen. Eenmaal uit de kleedkamer, kon Ajax opnieuw rekenen op hun Ivoriaanse doelpuntenmachine. Het was Haller die Ajax bij de hand nam."