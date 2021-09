‘Ik denk dat Noa Lang geen nee zegt als je dat voorstelt bij Oranje’

Donderdag, 16 september 2021

Noa Lang maakt voor het tweede seizoen op rij grote indruk in het shirt van Club Brugge en Marciano Vink, Kees Kwakman en Hans Kraay junior vermoeden dat de ex-Ajacied dicht tegen het Nederlands elftal aanzit. Lang speelt bij Club Brugge echter vanaf de linkerflank en op die positie heeft bondscoach Louis van Gaal al de beschikking over meerdere opties, zo merkte Kraay junior op in het programma Voetbalpraat van ESPN.

Club Brugge hield Paris Saint-Germain woensdagavond op een 1-1 gelijkspel. Lang werd door de UEFA uitgeroepen tot Man of the Match. Kraay junior zag de Nederlandse aanvallende middenvelder annex buitenspeler uitblinken tegen de Franse grootmacht. “Druk zetten, actief zijn, agressief vrijlopen en zelfvertrouwen hebben”, omschreef hij de positieve aspecten aan het spel van Lang. “Het lijkt wel alsof iemand anders gestuurd is. Hij was bedrijvig, dwingend en gevaarlijk.”

Vink ziet Lang als een ‘liefhebber van mooi voetbal’. “Hij doet dingen allemaal mooi. Er zijn geen lelijke goals, er is geen lelijke actie, alles heeft een bepaalde mooie stijl.” De oud-voetballer wees naar een moment in de wedstrijd tegen PSG waarin Lang een omhaal maakte. “Hij nam die omhaal en viel een beetje ongelukkig op zijn zij. Hij stond op en wilde niet laten blijken dat hij pijn had. Na vijf meter was het toch heel pijnlijk. Maar alles wat hij doet is heel gracieus en daar houden wij van.”

Presentator Vincent Schildkamp wierp de vraag op of Lang een uitnodiging verdient voor het Nederlands elftal. Kraay junior ziet dat wel zitten, maar voorziet één probleem: “Iedereen wil met zijn rechterbeen aan de linkerkant spelen bij het Nederlands elftal”, aldus de analist, die onder meer Cody Gakpo en Steven Bergwijn noemt, terwijl Kwakman de naam van Arnaut Danjuma oppert. “Noa Lang is ook rechts. Louis - als het goed gaat zeg ik gewoon Louis - zoekt er nog eentje die Berghuis in zijn nek hijgt die op rechts kan spelen. En daar speelt hij ook niet het liefst", aldus Kraay junior.

Voorassist Noa Lang ?? assist Eduard Sobol ?? Hans Vanaken ? Geen walk in the park voor PSG vanavond ??#ZiggoSport #UCL #BRUPAR pic.twitter.com/8F88TLkB5a — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2021

“Ik denk dat als je aan Noa Lang voorstelt: je komt bij het Nederlands elftal maar dan moet je vanaf rechts spelen, hij niet nee zegt”, aldus Vink. Naar verwachting maakt bondscoach Louis van Gaal op korte termijn zijn voorselectie van het Nederlands elftal bekend voor de komende interlandperiode. Oranje komt begin oktober in actie in de strijd om de WK-kwalificatie. Op 8 oktober staat de uitwedstrijd tegen Letland op het programma; drie dagen later volgt het duel met Gibraltar.