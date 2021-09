Portugese media zien ‘afranseling’ door Ajax: ‘Horror in Alvalade’

De ruime overwinning van Ajax op Sporting Portugal is hard aangekomen in Portugal. De Portugese kranten schrijven een dag na de 1-5 in de groepsfase van de Champions League over een ‘vernedering’ en ‘afranseling’ door de Amsterdammers. “Het was een droomavond voor Sébastien Haller, een nachtmerrie voor Sporting”, zo klinkt het.

Sporting keek al binnen tien minuten tegen een 0-2 achterstand aan door een dubbelslag van Haller. “Horror in Alvalade”, kopt A Bola op de voorpagina. De Portugese sportkant schrijft over een vernedering door Ajax. “Wat een vernedering van de Portugese kampioen. In Estádio José Alvalade begon de nachtmerrie voor de thuisploeg al vroeg, terwijl er voor Haller zich een droomavond ontvouwde.”

Ten Hag: 'Antony is een geweldenaar' | REACTIE Sporting - Ajax

“Overreden”, kopt Record. “Ajax deed wat het wilde in Lissabon.” Público zag dat het al snel mis ging voor de kampioen van Portugal. “68 seconden. Zo lang wist Sporting stand te houden bij de terugkeer in de Champions League. Het was een nachtmerrie van epische proporties voor Os Leões. Het is direct een van de grootste rampen in de geschiedenis van Sporting op eigen veld. Alleen Bayern München won eens met 0-5 in 2009. Die cijfers laten er geen twijfels over bestaan: de ploeg van Rúben Amorim was hier niet op voorbereid en het is de vraag of de spelers van dit trauma zullen herstellen.”

O Jogo schrijft over een ‘afranseling’. “Sporting beleeft een nachtmerrie bij zijn terugkeer in de Champions League. Haller was de ster met vier goals en zorgde daarmee voor negatieve records voor de club die voor het eerst sinds 2017/18 weer deelneemt aan de Champions League.” Record zag dat met name de linkerflank van Sporting geen grip kreeg op Ajax. “De reactie kwam op gang, maar bleek te broos tegen de aanvallende kracht van Ajax. Vooral de linkerkant van de verdediging had continu problemen.”

Sporting is door de ruime nederlaag hekkensluiter in Groep C. Over twee weken wacht een nieuw duel in de Champions League. Het team van Amorim gaat dan op bezoek bij Borussia Dortmund, dat woensdagavond met 1-2 te sterk was voor Besiktas. Ajax neemt het dan voor eigen publiek op tegen Besiktas.