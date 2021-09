‘Rúben Vinagre heeft vermoedelijk in zichzelf gebeden om een wissel’

Donderdag, 16 september 2021 om 07:32 • Yanick Vos • Laatste update: 08:14

Ajax maakte woensdagavond grote indruk in de Champions League. Sporting Portugal werd in het Estádio José Alvalade met liefst 1-5 verslagen. Sébastien Haller was met vier doelpunten de grote uitblinker, maar de Nederlandse kranten zijn ook lovend over Antony. De Braziliaanse buitenspeler had het op zijn heupen in Lissabon en was betrokken bij vier doelpunten, voordat hij twintig minuten voor het einde van de wedstrijd werd vervangen door zijn landgenoot David Neres.

“MAGNIFIQUE!”, schrijft De Telegraaf met grote letters. “Anders kan het eerste optreden van Sébastien Haller (27) in de Champions League niet worden omschreven. De vraag of de in de Eredivisie veel scorende spits ook goed genoeg is voor het miljoenenbal, werd door de Franse Ivoriaan in Estadio José Alvalade zelf met een luid en duidelijk ’oui, oui’ beantwoord”, aldus verslaggever Mike Verweij, die Haller de 0-1, 0-2, 1-4 en 1-5 zag maken. “INCROYABLE, ongelooflijk!”

De clubwatcher zag de ploeg van Erik ten Hag uitstekend spelen tegen de Portugese kampioen. “Illustratief voor het enorme vertrouwen bij Ajax was de eerste actie van Jurriën Timber, nota bene een speler die tot de reis naar Portugal pas één Champions League-minuut achter zijn naam had staan. De verdediger kreeg na enkele seconden een onmogelijke bal aangespeeld, maar kapte zijn directe tegenstander met de bravoure van een routinier uit”, aldus Verweij. “Door de zege, waarvan de beelden de hele wereld over gaan, moet de krachtige wens te overwinteren in de Champions League vanaf nu het doel zijn.

Ook in het Algemeen Dagblad is Haller de meest besproken speler aan de kant van Ajax. “Met een entree die hij in zijn stoutste dromen waarschijnlijk niet zo had verwacht, bewees Sébastien Haller zichzelf en Ajax een geweldige dienst tijdens de CL-aftrap in Lissabon: 1-5.” De krant stelt dat Haller in de Champions League een vuurdoop kende voor in de geschiedenisboeken. “Nog nooit eerder was een debutant namelijk twee keer trefzeker in zijn eerste negen minuten op het hoogste Europese toneel.” Ook na rust ging de Ivoriaans international door met scoren. Hij bepaalde de eindstand na 63 minuten spelen. “Nadat Haller op aangeven van Noussair Mazraoui zijn vierde en Ajax' vijfde had laten noteren, maakten teamgenoten (die naar de ontketende spits wezen) en de 1300 meegereisde supporters (die zijn naam scandeerden) het sprookjesdebuut van de niet langer omstreden spits compleet.”

“Deze avond mag met hoofdletters in het geschiedenisboek van Ajax”, schrijft Willem Vissers in de Volkskrant. “Dankzij branie, vooruit denken, het veld breed houden, aanvallen over de vleugels, met Daley Blind en vooral Noussair Mazraoui als extra aanvallers en opbouwers, individuele klasse tonen. Alles wat voetbal te bieden heeft, bezat Ajax. Behalve een topkeeper. Remko Pasveer was de onzekere factor, al bereidde hij een doelpunt voor, wat hem verleidde tot glijden over de knieën van blijdschap.” Met een lange bal op Antony stond Pasveer in de negende minuut aan de basis van de 0-2. Even later ging de doelman in de fout bij een inzet van Paulinho.

Volgens Vissers was Antony, betrokken bij vier Amsterdamse doelpunten, de aanjager bij Ajax. “Trucs, schijnbewegingen. Losse heupen. Rúben Vinagre, meestentijds zijn tegenstander, heeft vermoedelijk in zichzelf gebeden om een wissel. Hij wist echt niet meer waar hij moest lopen, wat hij moest doen. Nou ja, hij deelde een beuk uit, kort voor rust, toen Antony al drie treffers had voorbereid. Die vervanging kwam in de rust, maar ook Reis kon weinig uitrichten.” Niet lang na de fout van Pasveer tekende Steven Berghuis voor de 1-3. “Want ook dat is voetbal, uiteindelijk een teamsport. De groep maakt de fouten van het individu goed. En Ajax was een team dat in de hoek het publiek bedankte voor de prachtige avond.”

Antony in duel met Rúben Vinagre, die in de rust gewisseld werd.

Ook in Trouw krijgt Antony de complimenten voor zijn optreden in Lissabon. “Aan de rechterkant waande Antony zich in een speeltuin. De wervelende Braziliaan stond uiteindelijk vier keer aan de basis van een Amsterdams doelpunt, wat hem niet alleen applaus van de 1200 meegereisde Ajax-supporters opleverde maar ook van de Sporting-fans.” Waar Antony de complimenten krijgt, is de kritiek voor Pasveer. De doelman heeft allesbehalve overtuigd tijdens zijn eerste minuten voor Ajax in de Champions League. “Het werpt opnieuw de vraag op of Ajax er verstandig aan heeft gedaan met twee keepers van deze leeftijd, waarvan één zonder veel internationale ervaring, het seizoen in te gaan. Onana mag vanaf 4 november weer meedoen; onzeker is of dat ook gebeurt. Kwetsbaarheid onder de lat kan Ajax zich niet permitteren als het eindelijk weer eens verder wil komen in de Champions League.”