Marciano Vink ziet nóg een dissonant naast Pasveer: ‘Ik mis gewoon gogme’

Woensdag, 15 september 2021 om 23:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:28

Marciano Vink is niet onder de indruk van het spel dat Daley Blind op de mat heeft gelegd. De linksachter van Ajax, die in het Champions League-duel met Sporting Portugal de voorkeur kreeg boven Nicolás Tagliafico, speelde een ‘moeizame wedstrijd’ in de ogen van de analyticus. Met name de snelheid is een punt van kritiek, maar het ontbrak de linksback ook aan ‘gogme’, zegt Vink tijdens Voetbalpraat op ESPN.

Na het afsluiten van de discussie over de negatieve rol van doelman Remko Pasveer, die in de fout ging bij de 1-2 van Sporting, kwam ook het optreden van Blind ter sprake. “Je kunt best aanstippen dat Daley Blind niet in de beste vorm van zijn leven verkeert”, opent Vink de discussie. “Net na de 1-2 van Sporting was er lichte paniek bij Ajax en ik zag Blind op een gegeven moment helemaal op de linksbuitenpositie een bal verliezen. En we kennen zijn snelheidsprobleem, maar het tempo waarin hij omschakelde... Zoiets zie je bij Bayern München natuurlijk niet. Gisteren tegen Barcelona stond er na balverlies binnen no-time weer een defensief blok. Maar Blind bleef maar treuren en hij sprintte in een tempo terug waarvan ik dacht: dit is niet goed.”

“Ik zag het soms ook bij verschillende combinaties”, vervolgt Vink. “Het lijkt wel of zijn sprintvermogen, dus de laatste dertig procent van zijn echte snelheid, totaal weg is. Hij probeert nu heel veel op te lossen met zijn positionering op het veld, maar ik mis wel op sommige momenten zijn gogme en slimheid. Er waren momenten dat hij aan de binnenkant moest dekken, en dan duurde dat ook weer te lang. Dat mag gewoon niet. Natuurlijk is hij ook geen linksback, want hij staat gewoon op de verkeerde plek”, aldus Vink, die van mening is dat Blind alleen in de as van het veld van toegevoegde waarde kan zijn voor Ajax.

Hans Kraay junior verwacht overigens dat Blind snel terugkeert naar zijn ‘oude niveau’ en is van mening dat hij niet te snel afgeschreven mag worden. “Wij als analisten hebben hem wel vaak afgeschreven, maar hij komt altijd terug. Snel is hij nooit geweest en hij is heel zelfkritisch, maar hij blijft altijd terugkomen. Het kan zijn dat hij als linksback niet gaat terugkeren, maar hij vindt zijn weg wel weer in het centrum of op het middenveld. Maar zijn basisplek gaat hij echt niet kwijtraken, dat gaat gewoon echt niet gebeuren”, aldus de analist.