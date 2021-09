Ten Hag stipte in de rust memorabel Champions League-duel van Ajax aan

Erik ten Hag heeft als vanzelfsprekend genoten van de klinkende overwinning van Ajax op bezoek bij Sporting Portugal (1-5). Toch zat de trainer van de Amsterdammers niet de hele wedstrijd met een gerust hart op de bank. Ten Hag vreesde aan het einde van de eerste helft even voor een scenario zoals dat zich vorig jaar ontvouwde in Bergamo, toen Ajax Atalanta liet terugkomen van een dubbele achterstand.

"Natuurlijk heb ik genoten", aldus Ten Hag voor de camera van RTL7. "Dit is een hele goede uitvoering, daar kun je van genieten. Als een ploeg het plan zo goed weet om te zetten, is dat fantastisch om te zien. Heel veel mooie aanvallen, we sneden er fantastisch doorheen, een compliment aan de ploeg. De sleutel? Het verdedigen en bij tijd en wijle het pressen. Al deden we dat over links beter dan over rechts. De rechterkant moet ik een compliment maken in aanvallend opzicht, daar waren ze ongrijpbaar, maar verdedigend over rechts moeten we het nog wel een beetje finetunen."

Sébastien Haller maakte grote indruk door bij zijn Europese debuut voor Ajax vier keer te scoren. Dat had Ten Hag niet voorspeld. "Nee, dat kan natuurlijk niemand bedenken", aldus de oefenmeester. "Dat is een zeer uitzonderlijke prestatie en dat kunnen alleen topspelers. Het is geweldig hoe hij het gedaan heeft. Maar dat is Haller: hij is onverstoorbaar. Hij heeft geweldige statistieken. Zo ken ik hem en hij bewijst het."

Remko Pasveer ging aan het eind van de eerste helft in de fout en leidde een tegendoelpunt in. "Bij die goal ziet hij er niet goed uit", zag Ten Hag. "Maar dat heeft ook te maken met, en dat moet deze ploeg ook leren, en dat moeten we meenemen uit deze wedstrijd: het gaat zo gemakkelijk, dan worden we wat gemakzuchtig. Dan zie je dat je een ploeg kan laten terugkomen. Ik heb in de rust ook de wedstrijd van Atalanta vorig jaar aangehaald." Vorig jaar stond Ajax bij rust met 0-2 voor en kwam Atalanta in de tweede helft terug tot 2-2. "Dat had nu ook in de slotfase eerste helft en beginfase tweede helft kunnen gebeuren. Dat moeten we echt meenemen."