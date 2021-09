Sneijder vindt wissel van Ajax onbegrijpelijk: ‘Dat is toch ongekend?’

Woensdag, 15 september 2021 om 23:18 • Dominic Mostert

Dirk Kuyt en Wesley Sneijder zijn lyrisch over het optreden van Sébastien Haller en Antony in de Champions League-wedstrijd tussen Sporting Portugal en Ajax (1-5). De analisten van RTL7 concluderen na de wedstrijd dat Haller de nodige monden heeft 'gesnoerd' met zijn vierklapper. Kuyt en Sneijder pleitten voorafgaand aan de wedstrijd zelf voor een basisplek voor Dusan Tadic in de spits, maar Haller toonde aan waarom hij het vertrouwen verdiende.

"Als je vier goals maakt zeker, ja", reageert Sneijder op de vraag van presentator Humberto Tan of Haller de man van de wedstrijd is. "Hij snoert vele monden hiermee." Kuyt vindt dat Antony en Haller samen tot man van de wedstrijd gekroond mogen worden. "Wat ik zo bijzonder vind aan Haller, is dat hij vaak met rechts aanneemt en met links schiet. Dat is een beetje zijn eigen beweging", zegt Kuyt. "Wat een avond. Iedereen had een beetje kritiek op Haller en wij kozen allebei ook voor Tadic. Maar het blijft gewoon een spits die doelpunten kan maken."

"Ajax mag blij zijn met de optie-Tadic. Het is een fantastische speler, maar hij is bijna niet in het spel voorgekomen", concludeert de oud-aanvaller. "Heel vaak ging de aanval over rechts en er werd weinig gebruikgemaakt van Tadic. Dat is wel zonde, als je zo’n speler in je elftal hebt lopen. Zeker omdat het je aanvoerder is." De linksbuiten van Ajax mocht de wedstrijd wel afmaken, in tegenstelling tot Antony. Twintig minuten voor tijd werd Antony vervangen door landgenoot David Neres. Een onbegrijpelijke wissel, vindt Sneijder.

"Dat is toch ongekend?", vraagt de oud-middenvelder zich af. "Die Antony zit fantastisch in de wedstrijd. Hij heeft al drie assists gegeven. Gun die jongen een doelpunt! Tadic, die totaal niet in de wedstrijd zit, mag je ook een keer wisselen: dat is niet erg, toch?" Sneijder kijkt vervolgens met een glimlach naar het interview met Haller en concludeert: "Dit gaat hem natuurlijk niet elke wedstrijd overkomen, dat weet hij zelf ook wel, maar hij heeft in ieder geval zijn visitekaartje afgegeven."