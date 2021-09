Nathan Aké scoort in spektakelstuk van negen goals in duel met RB Leipzig

Woensdag, 15 september 2021 om 22:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:13

Manchester City heeft woensdagavond een ruime zege geboekt in de Champions League. Op eigen veld waren the Citizens met 6-3 te sterk voor RB Leipzig. Nathan Aké zorgde voor de openingstreffer na een kwartier spelen, terwijl Christopher Nkunku met een hattrick de grote man was aan Duitse kant. Het duel stond onder leiding van Serdar Gözübüyük. Het andere duel in Groep A, tussen Club Brugge en Paris Saint-Germain, eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Het duel in het City of Manchester Stadium draaide uit op een groot spektakelstuk. Basisspeler Nathan Aké opende na een kwartier spelen de score, toen hij hoog boven de Duitse defensie uittorende en uit een corner van Jack Grealish raak kopte: 1-0. Kevin De Bruyne, die voor het eerst sinds het EK weer in actie kwam, had een belangrijk aandeel in de 2-0. Een voorzet van de Belg werd volledig verkeerd ingeschat door Nordi Mukiele, die op ongelukkige wijze zijn eigen doelman verschalkte. Dankzij een treffer van Nkunku in de 42ste minuut leek RB Leipzig met goede vooruitzichten aan de tweede helft te kunnen starten, maar ook Riyad Mahrez kwam nog tot scoren.

Nathan Aké ?? Hij torent boven iedereen uit en kopt Manchester City op een 1-0 voorsprong ??#ZiggoSport #UCL #MCIRBL pic.twitter.com/pkvnHn63VB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2021

Na een handsbal van Lukas Klostermann in de zestien mocht Mahrez een strafschop nemen en deed dat feilloos: 3-1. Zes minuten na de pauze vonden die Roten Bullen wederom de aansluitingstreffer, en het was opnieuw Nkunku die zijn naam op het scorebord zette: 3-2. Toch pakte City de marge van twee doelpunten weer terug. Champions League-debutant Grealish sneed vanaf de linkerkant naar binnen en vond met een geplaatst schot op schitterende wijze de verre hoek: 4-2.

Hattrick Christopher Nkunku ??? En weer is de marge nog maar één ??#ZiggoSport #UCL #MCIRBL pic.twitter.com/JY7wgelwIa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2021

RB Leipzig gaf niet op en kwam, met Bryan Brobbey inmiddels binnen de lijnen, een kwartier voor tijd op 4-3. Grote man aan Duitse zijde, Nkunku, voltooide op aangeven van Youssef Poulsen zijn ‘valse’ hattrick. João Cancelo maakte aan alle hoop van de bezoekers echter binnen twee minuten een einde en zorgde voor de 5-3. Even later kreeg Angeliño zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Gözübüyük, waardoor RB Leipzig met tien man achterbleef. Invaller Gabriel Jesus bepaalde de eindstand enkele minuten voor tijd op 6-3.