Liverpool vecht zich terug na spectaculaire comeback van AC Milan

Woensdag, 15 september 2021 om 22:59 • Dominic Mostert

Liverpool heeft woensdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt op AC Milan. In een herhaling van de Champions League-finales van 2005 en 2007 won de grootmacht uit de Premier League met 3-2, nadat Milan er in het slot van de eerste helft juist in slaagde om een achterstand om te buigen in een voorsprong. Virgil van Dijk zat negentig minuten op de bank. Tegelijkertijd remiseerden Atlético Madrid en FC Porto met 0-0, nadat een goal van Porto werd afgekeurd in de slotfase, waardoor Liverpool aan kop gaat in Groep B.

Liverpool - AC Milan 3-2

Voor het eerst troffen Liverpool en Milan elkaar in de Champions League in een wedstrijd die niet de finale betrof. The Reds zetten vanaf het eerste moment druk en beloonden zichzelf in de negende minuut. Trent-Alexander Arnold combineerde met Mohamed Salah en sprintte door richting het strafschopgebied. Hij verschafte zichzelf de ruimte voor een schot, dat werd getoucheerd door Fikayo Tomori en doelman Mike Maignan te machtig bleek. Kort daarna kreeg Salah een uitgelezen kans om zelf ook tot scoren te komen. Nadat Ismaël Bennacer een schot van Andy Robertson met de arm tegenhield, mocht Salah aanleggen voor een penalty; Maignan hield zijn schot echter uit de linkerhoek.

Het was pas de tweede gemiste penalty van Salah voor Liverpool in negentien pogingen. Het was een dure misser, want in de slotfase van de eerste helft kantelde Milan de wedstrijd 180 graden. De bezoekers waren zeker niet de bovenliggende partij, maar kwamen drie minuten voor de pauze op gelijke hoogte via Ante Rebic en scoorden vervolgens via Brahim Díaz. Het doelpunt van Rebic kwam voort uit een rappe tegenaanval: de spits werd gevonden door Rafael Leão en vond de verre hoek. Een minuut later gaf Díaz het laatste tikje nadat een schot van Theo Hernández voor de doellijn werd geblokkeerd door Robertson.

Drie minuten na de pauze kwam Liverpool langszij. Salah combineerde met Divock Origi en vond de ruimte voor een succesvol schot in de benedenhoek. Salah werd daarmee de gedeeld topscorer van Liverpool in Europese wedstrijden op Anfield, met zijn veertiende goal; clublegende Steven Gerrard maakte er evenveel. Halverwege de tweede helft completeerde Liverpool de comeback, doordat Jordan Henderson een afvallende bal heerlijk op de slof nam na een afgeslagen corner. Liverpool hield de voorsprong vervolgens zonder al te veel problemen vast.

Atlético Madrid - FC Porto 0-0

In de levendige openingsfase leek Luis Suárez door de defensie van Porto te breken, maar Pepe dwong de spits van Atlético tot een uiteindelijk ongevaarlijk schot. Zelf hadden de bezoekers kunnen scoren via Mehdi Taremi, die na een dieptebal van Jésus Corona van dichtbij miste. Uit een hoekschop kopte Porto-middenvelder Marko Grujic even later rakelings naast, waarna de wedstrijd wat meer gesloten werd. Vlak na rust ontsnapte Atlético opnieuw, toen een voorzet van Otávio op de paal belandde. Ángel Correa stichtte gevaar namens de Madrilenen en zag zijn schot ternauwernood naast getikt worden door Diogo Costa. Taremi dacht Porto naar de winst te schieten na een zwakke terugspeelbal van Renan Lodi, maar werd teruggefloten vanwege een handsbal. In de vijfde minuut van de blessuretijd ontving Porto een directe rode kaart: Chancel Mbemba moest inrukken nadat hij Antoine Griezmann neerhaalde in een kansrijke situatie.