Real Madrid dompelt Internazionale in rouw in laatste minuut

Woensdag, 15 september 2021 om 22:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:58

Real Madrid is met een overwinning begonnen aan het seizoen in de Champions League. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti hield in de eerste helft stand tegen een dominant Internazionale, kroop na de pauze uit de schulp en maakte in de laatste minuut het verschil. Invaller Rodrygo scoorde op aangeven van Eduardo Camavinga en dompelde het Giuseppe Meazza daarmee in rouw. Eerder op de avond eindigde de andere wedstrijd in de groep, tussen Sheriff Tiraspol en Shakhtar Donetsk, in een 2-0 zege van de Moldaviërs.

In de negende minuut ontstond de eerste kans voor Inter. Lautaro Martínez werd bereikt door Milan Skriniar en bediende Edin Dzeko, die op de voeten van Thibaut Courtois stuitte. Vijf minuten later waagde Casemiro een schot van grote afstand, dat rakelings naast zeilde. In de negentiende minuut liet Martínez na om de thuisploeg op voorsprong te zetten. De Argentijn kreeg een goede kopkans na voorbereidend werk van Ivan Perisic, maar Courtois bracht redding op zijn kopstoot. Tien minuten voor de rust was Real dicht bij het openingsdoelpunt: na een afgemeten voorzet van Luka Modric kopte Éder Militão uit kansrijke positie naast.

Een inzet van Marcelo Brozovic zeilde aan de overzijde door de benen van Militão en naast het doel; Martínez liet opnieuw een kopkans onbenut. Courtois pareerde vervolgens een krachtig schot van Dzeko. Over het geheel was Inter in de eerste helft de bovenliggende partij en voetbalde naar behoren, maar vanwege een gebrek aan precisie in de afronding stond het bij de rust nog 0-0. Acht minuten na de pauze volgde opnieuw een gigantische kans voor Inter. Een kopbal van Dzeko werd gekeerd door Courtois, waarna Skriniar er niet in slaagde om van dichtbij de rebound te benutten. Direct na die gemiste kans maakte Dumfries zijn entree als vervanger van Matteo Darmian.

Samir Handanovic voorkwam dat Carvajal er 0-1 van maakte, na een fout van Federico Dimarco en een pass van Karim Benzema. De opgestoomde Dumfries probeerde een laag schot af te vuren richting de korte hoek, maar David Alaba blokkeerde de inzet. Aan de overzijde stopte De Vrij een schot van Vinícius Júnior af. In de tweede helft was het krachtsverschil minder duidelijk dan voor de rust. Beide partijen waren aan elkaar gewaagd en in het laatste kwartier was Real dreigender. Het slotoffensief van de bezoekers leidde in de slotminuut tot het winnende doelpunt. Camavinga ontving de bal in het strafschopgebied van Federico Valverde en speelde Rodrygo aan, die de bal ineens vanuit de lucht op de voet nam en succesvol afrondde.

Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk 2-0

Sheriff werd de eerste ploeg in de Champions League met een basiselftal zonder enige ervaring in het miljardenbal sinds AEK Athene tegen Ajax in augustus 2018. Toch kwam de Moldavische underdog uit Groep D, die verder Internazionale en Real Madrid bevat, na een kwartier op voorsprong. Adama Traoré, niet te verwarren met zijn naamgenoot die voor Wolverhampton Wanderers speelt, nam de bal rond de strafschopstip met succes uit de lucht na een voorzet van Cristiano vanaf de linkerflank. De bal leek houdbaar voor Andriy Pyatov, maar de doelman kreeg zijn vuisten er niet goed tegenaan. De vrijstaande invaller Momo Yansane zorgde na ruim een uur zelfs voor de 2-0; opnieuw ging er een voorzet van Cristiano vooraf aan de goal.