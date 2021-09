Sneijder: ‘Ik durf te wedden dat de keeper bij DHSC beter is dan Pasveer’

Woensdag, 15 september 2021 om 21:58 • Jeroen van Poppel

Ajax staat in de rust van de Champions League-wedstrijd op bezoek bij Sporting Portugal knap met 1-3 voor. Een smet op de avond tot nu was de tegengoal van Paulinho, die profiteerde van een grote fout van Remko Pasveer. In de studio van RTL7 zijn Dirk Kuyt en Wesley Sneijder kritisch op de doelman van Ajax, die de geblesseerde Maarten Stekelenburg vervangt.

Matheus had een fraaie steekpass in huis, waardoor Paulinho in het zestienmetergebied aan de bal kon komen. De situatie leek onder controle, daar Lisandro Martínez aan de binnenkant dekte. Toch besloot de twijfelende Pasveer uit zijn doel te komen, waardoor Paulinho zijn kans schoon zag en afdrukte. De doelman van Ajax liet de bal bovendien onder zijn lichaam doorglippen en zag die langzaam over de doellijn rollen.

"Ajax heeft het goed gedaan, zonde van de tegengoal alleen", zegt Kuyt. "Misschien is het toch de spanning, hij maakt de verkeerde keuze om uit te komen, daardoor staat hij niet lekker op zijn benen. Dit is gewoon een fout." Sneijder doet daar nog een schepje bovenop. "Dit is een hele grote fout, op dit niveau... Er is niks aan de hand en het wordt 1-2 door de keeper. Ik durf te wedden dat de keeper bij mijn amateurclub DHSC beter is."