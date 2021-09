Aansluitingstreffer van Besiktas komt te laat tegen Borussia Dortmund

Woensdag, 15 september 2021 om 20:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:12

Borussia Dortmund is met een overwinning begonnen in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Marco Rose won met 1-2 op bezoek bij Besiktas in de groep waar ook Ajax deel van uitmaakt. Tegelijkertijd boekte Champions League-debutant Sheriff Tiraspol een verrassende 2-0 zege op Shakhar Donetsk; de topclub uit Moldavië is de eerste ploeg die zijn debuut in het miljardenbal opluistert met een overwinning sinds Leicester City in 2016 (0-3 zege op Club Brugge).

Besiktas - Borussia Dortmund 1-2

Donyell Malen had een basisplaats bij Dortmund en vormde samen met Erling Haaland de voorhoede; Marco Reus stond als aanvallende middenvelder achter het duo. Het was echter Jude Bellingham die in de twintigste minuut de score opende voor de bezoekers. Na een afgemeten bal van Mahmoud Dahoud op Thomas Meunier bezorgde de opgestoomde rechtsback de bal in één keer bij Jude Bellingham, die snel handelde in het strafschopgebied en het Vodafone Park stil kreeg. In minuut 27 worstelde Malen zich in het strafschopgebied langs twee verdedigers en bediende hij Haaland, die uit kansrijke positie ver over schoot. Even daarna was een andere goede kans niet besteed aan Reus, die van dichtbij op keeper Ersin Destanoglu stuitte.

Francisco Montero doet wat terug namens Besiktas ????

In de derde minuut van de blessuretijd in de eerste helft verdubbelde Dortmund de marge. Na een ingooi van Raphaël Guerreiro kapte Bellingham in het strafschopgebied Welinton uit, alvorens Haaland te bedienen. De scherpschutter kon vlak voor het doel afronden. Na een klein uur kopte Haaland over op aangeven van Malen; . Aan de overzijde kopte Michy Batshuayi in de handen van Gregor Kobel en kon hij de doelman even daarna niet omzeilen in een één-op-één-situatie. Destanoglu keerde namens Besiktas pogingen van Bellingham, Youssoufa Moukoko en Haaland van dichtbij. In de derde minuut van de blessuretijd schoot debutant Ansgar Knauff, in de slotfase ingevallen, nog tegen de lat.

Besiktas vond pas in de vierde van de zeven minuten durende blessuretijd de aansluiting. Na een indraaiende vrije trap van stond Francisco Montero vrij in het strafschopgebied en kopte hij raak. De verdediger vierde zijn doelpunt uitbundig; zijn ploeg wilde haast maken en had nog vier minuten om langszij te komen. Grote kansen op de gelijkmaker kwamen er niet meer en Besiktas hoopt zodoende op een beter resultaat in de volgende wedstrijd, uit tegen Ajax.

Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk 2-0

Sheriff werd de eerste ploeg in de Champions League met een basiselftal zonder enige ervaring in het miljardenbal sinds AEK Athene tegen Ajax in augustus 2018. Toch kwam de Moldavische underdog uit Groep D, die verder Internazionale en Real Madrid bevat, na een kwartier op voorsprong. Adama Traoré, niet te verwarren met zijn naamgenoot die voor Wolverhampton Wanderers speelt, nam de bal rond de strafschopstip met succes uit de lucht na een voorzet van Cristiano vanaf de linkerflank. De bal leek houdbaar voor Andriy Pyatov, maar de doelman kreeg zijn vuisten er niet goed tegenaan. De vrijstaande invaller Momo Yansane zorgde na ruim een uur zelfs voor de 2-0; opnieuw ging er een voorzet van Cristiano vooraf aan de goal.