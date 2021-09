Feyenoord neemt na één jaar afscheid van Bernardo Silva

Woensdag, 15 september 2021 om 19:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:39

Bernardo Silva speelt niet langer voor Feyenoord, zo maakt de twintigjarige Portugees bekend via Instagram. De middenvelder werd vorig jaar transfervrij overgenomen van Benfica, maar kende mede door de coronacrisis een moeilijke tijd in Rotterdam. Na slechts twee wedstrijden voor Jong Feyenoord vertrekt hij alweer.

De reservecompetitie waar Jong Feyenoord in speelt werd vorig jaar september door de coronamaatregelen stilgelegd. De beloftenploeg van de Rotterdammers kon daardoor geen wedstrijden spelen. Een teleurstelling voor Bernardo Silva, die in januari een oplossing vond door op huurbasis bij FC Dordrecht te gaan spelen. Daar kwam hij tot elf optredens in de Keuken Kampioen Divisie, zonder doelpunten of assists te produceren.

"Ik wil beginnen om Feyenoord te bedanken", schrijft Bernardo Silva op Instagram. "Ik ben heel dankbaar voor de kans die ik heb gekregen en heb niets dan liefde voor deze club. Ik voelde mij vanaf de eerste dag welkom. Vorig seizoen was heel ongelukkig en moeilijk om mee te maken voor iedereen. We konden lange tijd niet samen trainen, we konden zelfs niet oefenen met de bal. Het was mentaal en fysiek zwaar."

Toch kijkt hij positief terug op zijn tijd in Nederland. "Ik ben gegroeid in dit huis, als speler, maar ook als mens. De club en de stad zijn heel speciaal. Ik neem met pijn in het hart afscheid, want ik zal altijd het gevoel hebben dat dingen om verschillende redenen heel anders hadden kunnen zijn." Het lijkt erop dat Bernardo Silva en Feyenoord in onderling overleg hebben besloten om zijn contract, dat doorliep tot medio 2022, te ontbinden.