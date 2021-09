Stekelenburg is toch niet inzetbaar tegen Sporting; Pasveer keept

Woensdag, 15 september 2021 om 18:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:27

Ajax kan woensdagavond tegen Sporting Portugal toch niet beschikken over Maarten Stekelenburg, zo meldt Ajax Showtime op basis van bronnen bij de club. De doelman ontbrak zaterdag tegen PEC Zwolle (0-2 zege) vanwege liesklachten, maar leek op tijd hersteld voor een basisplek tegen Sporting. "Hij is fit en helemaal hersteld", zei Erik ten Hag nog op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd, die om 21.00 uur begint.

De eerste keeper van Ajax werd in Zwolle afgelost door Remko Pasveer en dat scenario gaat zich volgens het Algemeen Dagblad herhalen in Estádio José Alvalade. Zodoende is Jay Gorter de reservedoelman. Stekelenburg is niet de enige afwezige bij Ajax. Zoals bekend maakt Davy Klaassen vanwege liesklachten geen deel uit van de wedstrijdselectie. Door wie Klaassen vervangen zal worden als aanvallende middenvelder wilde Ten Hag maandagavond tijdens de persconferentie niet zeggen. Tegen PEC koos de oefenmeester voor Berghuis, die beide assists gaf tijdens de 0-2 zege.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Alternatieven als Zakaria Labyad (ziek) en Mohammed Kudus (geblesseerd) zijn niet inzetbaar en daardoor lijkt Berghuis opnieuw de meest logische keuze. Voorafgaand aan de wedstrijd vertelde Ten Hag dat Nicolás Tagliafico in staat is om negentig minuten te spelen, maar dat gaat volgens de verwachting van De Telegraaf niet gebeuren. In de vermoedelijke opstelling die woensdagochtend werd gepubliceerd staat Daley Blind op de linksbackpositie.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic