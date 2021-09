‘Het aantrekken van Ramos was een heel slecht idee van Paris Saint-Germain’

Woensdag, 15 september 2021 om 17:56 • Mart Oude Nijeweeme

In en rondom Parijs rijzen er steeds meer twijfels over de transfer van Sergio Ramos naar Paris Saint-Germain. Twee maanden na de bekendmaking wacht de centrumverdediger nog altijd op zijn eerste speelminuten. Ramos is herstellende van een kuitblessure en wordt niet eerder op het veld verwacht dan volgende week woensdag, als PSG het voor de competitie opneemt tegen FC Metz. Voormalig speler en analist Jérôme Rothen plaatst zijn vraagtekens bij de komst van Ramos.

Met name het feit dat het om een kuitblessure gaat, baart Rothen grote zorgen. "Het aanhouden van een kuitspierblessure tegen het einde van je carrière is echt slecht nieuws", vertelt de oud-middenvelder in gesprek met Marca. "Want het is een blessure waarvan je zelden volledig herstelt. Zodra een speler zijn intensiteit verhoogt, of dat nou tijdens een wedstrijd of een training is, kan hij mogelijk niet verder. En wanneer een speler een bepaalde leeftijd bereikt, moet hij een aantal wedstrijden spelen om weer in vorm te raken."

Rothen vraagt zich dan ook af of Ramos de vorm weet te herpakken die hij de laatste jaren bij Real Madrid wist aan te tikken. "Kan hij weer op topniveau komen als hij constant pijn in zijn kuit heeft? Daar heb ik ernstige twijfels over." Bovendien merkt Rothen op dat Marquinhos en Presnel Kimpembe een grotere impact hebben in de kleedkamer. "Toen hij aankwam, zei iedereen dat Sergio Ramos de mentaliteit in de kleedkamer zou veranderen. Maar momenteel staan Marquinhos en Kimpembe qua invloed ver boven Ramos."

Om het niet tot een ongelukkig huwelijk te laten komen is het volgens Rothen van groot belang dat Ramos snel zijn waarde bewijst binnen de lijnen. "Zijn motiverende vaardigheden zijn momenteel niet genoeg bij PSG", weet Rothen. "Hij moet meer toevoegen op het veld. Als hij dat niet kan, heeft het geen zin om hem in je team te hebben. Daarom krijg ik steeds meer het gevoel dat het aantrekken van Ramos een slecht idee was van Paris Saint-Germain."