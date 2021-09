PEC Zwolle haalt Ryan Koolwijk en Leandro Fernandes transfervrij binnen

Woensdag, 15 september 2021 om 17:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:27

PEC Zwolle heeft zich versterkt met twee transfervrije spelers. De nog puntloze hekkensluiter van de Eredivisie maakt woensdagmiddag melding van de komst van Ryan Koolwijk en Leandro Fernandes. Beide middenvelders tekenen een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog een jaar. Fansites maakten dinsdag al melding van de aanwinsten, maar inmiddels zijn de contracten ook daadwerkelijk ondertekend.

Vorige week werd duidelijk dat PEC voorlopig niet kan beschikken over Pelle Clement, die is geopereerd aan zijn enkel. Eerder raakte Mustafa Saymak al geblesseerd. PEC had zodoende behoefte aan versterking op het middenveld en kwam uit bij Koolwijk en Fernandes. PEC hoopt spoedig ook Luka Adzic te kunnen inzetten. De linkspoot uit Servië kwam vorige maand transfervrij over van Anderlecht, maar heeft ondanks inspanningen van de club nog geen werkvergunning en ontbreekt zondag in de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles, meldt RTV Oost.

Ryan Koolwijk en Leandro Fernandes sluiten per direct aan bij de selectie. Welkom, mannen!??#peczwolle #eredivisie #welkom — PEC Zwolle (@PECZwolle) September 15, 2021

De 36-jarige Koolwijk speelde dit seizoen nog vier wedstrijden voor Almere City FC. Op maandag 30 augustus besloten club en speler na een tussentijds evaluatiegesprek echter om zijn doorlopende contract te ontbinden. Koolwijk raakte onder de nieuwe trainer Gertjan Verbeek zijn aanvoerdersband kwijt aan Tim Receveur, nadat hij bijna de hele voorbereiding moest missen vanwege zijn deelname aan de Gold Cup met Suriname. Hij werd in drie van de eerste vier wedstrijden van het nieuwe seizoen gewisseld en zag niet genoeg perspectief om in Almere te blijven spelen.

De 21-jarige Fernandes heeft een verleden bij PSV en Juventus. In de jeugd van PSV werkte hij samen met huidig PEC-trainer Art Langeler; in januari 2018 stapte hij over naar Juventus. Hij werd in het seizoen 2019/20 door Juventus verhuurd aan Fortuna Sittard en speelde vijf wedstrijden in de Eredivisie, voordat het seizoen voortijdig werd beëindigd door de coronacrisis. In september 2020 vertrok hij transfervrij Pescara, waarvoor hij elf wedstrijden speelde in de Serie B. Zijn contract werd in april 2021 met wederzijds goedvinden ontbonden. Fernandes was sindsdien transfervrij en liep in juni al stage bij PEC.

"Met het tijdelijk wegvallen van Pelle en Mustafa werd de spoeling op het middenveld te dun", vertelt technisch manager Mike Willems op de clubsite. "Ryan is fysiek sterk en heeft veel ervaring, terwijl Leandro als aanvallende middenvelder een goede indruk heeft gemaakt toen hij hier begin dit seizoen op proef was. Het is mooi dat het gelukt is beide spelers aan de selectie toe te voegen. Ze zijn fit en staan in de startblokken om de eerste meters op het trainingsveld deze week te maken."