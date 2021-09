Joan Laporta komt met video op sociale media na pijnlijke nederlaag

Woensdag, 15 september 2021 om 16:33 • Dominic Mostert

Joan Laporta doet daags na de pijnlijke nederlaag van Barcelona tegen Bayern München (0-3) een beroep op de supporters. De voorzitter van Barcelona vraagt om steun voor de clubleiding. In een video, die hij met een begeleidende tekst in het Catalaans, Spaans en Engels heeft gepubliceerd op Twitter, maakt Laporta duidelijk dat 'de situatie opgelost gaat worden' en vraagt hij supporters om geduld te betrachten.

"Een boodschap voor alle culés: vertrouw en steun onze ploeg. Twijfel er niet aan dat we deze situatie gaan oplossen. Visca el Barça", schrijft Laporta woensdag bij de video. In de video richt hij zich rechtstreeks tot de achterban van Barcelona. "Ik ben net zo teleurgesteld en ontdaan als jullie allemaal", refereert de voorzitter aan de nederlaag van dinsdagavond. "Ik wil jullie vertellen dat wat er is gebeurd, iets is waar we rekening mee hielden. Ik vraag om jullie geduld en om jullie steun voor onze ploeg."

A message for all the culers: trust and support to our team. Do not doubt that we will solve this situation. Visca el Barça! pic.twitter.com/eBtxPQIeOj — Joan Laporta Estruch?? (@JoanLaportaFCB) September 15, 2021

"Ik vraag jullie ook om vertrouwen te hebben in ons, in de personen die de club runnen. We hebben jullie vertrouwen en geduld nodig. Twijfel er niet aan dat we deze situatie gaan oplossen. Heel erg bedankt en visca el Barça", zegt Laporta tot slot. Hij geeft niet aan hoe de situatie opgelost gaat worden. De nederlaag van dinsdagavond leidde volgens Spaanse media tot crisisoverleg in het Camp Nou. Volgens El Chiringuito heeft er een ‘intens overleg’ plaatsgevonden tussen Laporta en trainer Ronald Koeman.

Een afstraffing zoals in de zomer van vorig jaar werd het niet. Barcelona ging toen met 2-8 onderuit tegen Bayern. Hoewel de ploeg van Koeman een kleinere nederlaag leed, zijn de kritieken niet mals. Barcelona kreeg geen voet aan de grond en noteerde zelfs geen enkel schot op doel. Het was voor het eerst in de geschiedenis van de Champions League dat de Catalanen in aanvallend opzicht zo onmachtig waren. De ontluisterende nederlaag zou bij de clubleiding hebben geleid tot een intens overleg tot diep in de nacht. Wat de uitkomst is van het overleg is vooralsnog onbekend.