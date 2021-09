Vitesse mist Dasa vanwege Jom Kipoer en mikt op Europese overwintering

Woensdag, 15 september 2021 om 18:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:22

Vitesse is met 22 spelers afgereisd naar Slovenië voor de uitwedstrijd tegen NS Mura van donderdag in de Conference League. Ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-2 zege) van zondag keert Matus Bero terug in de selectie. Daartegenover staat wel de absentie van Eli Dasa. De Israëlische verdediger laat verstek gaan vanwege de belangrijke Joodse feestdag Jom Kipoer, die donderdag wordt gevierd.

Bero ontbrak vanwege ziekte tegen RKC, maar miste geen minuut in alle andere officiële wedstrijden van Vitesse dit seizoen. De middenvelder kwam tot scoren in beide voorrondewedstrijden tegen Dundalk. Hij vormt normaliter met Sondre Tronstad het hart van de Arnhemse defensie. Million Manhoef, Daan Reiziger en Dominik Oroz zijn er nog niet bij, communiceert Vitesse. De eerste twee spelers ontbreken al langer vanwege blessureleed; Oroz was er tegen RKC vanwege een positieve coronatest voor het eerst dit seizoen niet bij.

Wat een doelpunt van Eli Dasa ?? ?? ESPN2 #?? #andvit pic.twitter.com/KxqLTiuCyB — ESPN NL (@ESPNnl) August 19, 2021

Het gemis van Dasa noopt trainer Thomas Letsch tot het kiezen van een andere rechtsback. In de laatste zes wedstrijden had Dasa een basisplaats. Hij maakte in de laatste Conference League-voorronde een wonderschoon doelpunt in de uitwedstrijd tegen Anderlecht (3-3) en leverde in de returnwedstrijd (2-1 zege) de assist bij beide doelpunten van Maximilian Wittek. Romaric Yapi, deze zomer transfervrij overgekomen van Brighton & Hove Albion, lijkt de meest logische vervanger van Dasa. Hij had op zondag 22 augustus nog een basisplaats tegen Willem II (0-3 nederlaag) en werd toen in de rust vervangen door Dasa.

Letsch zegt woensdag op de persconferentie voor de wedstrijd dat hij met Vitesse wil overwinteren. "Vergis je alleen niet in Mura", waarschuwt de trainer. "Dat is de kampioen van Slovenië en dat is een puike prestatie." Letsch noemt het bereiken van de groepsfase 'een grote en bijzondere prestatie van Vitesse' en wil bij de bovenste twee eindigen. "Ook al zitten we in een loodzware groep met Tottenham Hotspur en Stade Rennes. Maar dan is de start hier in Mura van immens belang."