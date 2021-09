Koeman krijgt nieuwe tik te verwerken en moet tweetal voorlopig missen

Woensdag, 15 september 2021 om 15:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:19

Daags na de pijnlijke nederlaag in de Champions League tegen Bayern München (0-3) heeft Ronald Koeman opnieuw slecht nieuws te verwerken gekregen. De oefenmeester kan voorlopig niet beschikken over Jordi Alba en Pedri, die allebei niet ongeschonden uit de strijd met de Duitse topclub zijn gekomen. Barcelona maakt woensdagmiddag via de officiële kanalen melding van de blessuregevallen. Hoe lang het tweetal uit de roulatie ligt is niet precies bekend, maar er wordt rekening gehouden met een aantal weken.

Alba viel dinsdagavond geblesseerd uit en moest zich een kwartier voor tijd laten vervangen door de zeventienjarige Alejandor Baldé. In Spanje heerste al snel onbegrip over het meespelen van Alba, die ontbrak op de afsluitende training van Barcelona en volgens Catalunya Radio op de avond voor de wedstrijd last had van diarree. Ook zou hij hebben overgegeven met 38,5 graden koorts. Ondanks dat Alba niet fit was, besloot Koeman toch om hem aan de aftrap te laten verschijnen.

Een foto van een zichtbaar uitgeputte Alba ging na afloop van het duel met Bayern al snel rond op sociale media. Op Twitter werd de foto veelvuldig gedeeld en uitte men onbegrip over het meespelen van de linkspoot. Ook Pedri is de komende weken niet inzetbaar voor Koeman. De middenvelder kampt met een dijbeenblessure, zo maakt de club bekend. Barcelona krijgt maandag bezoek van Granada, waarna in diezelfde week tevens ontmoetingen met Cádiz en Levante wachten.