Schmidt ziet tegen Sociedad drietal terugkeren en hoopt op Carlos Vinícius

Woensdag, 15 september 2021 om 14:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:54

Roger Schmidt hoopt donderdagavond in de Europa League tegen Real Sociedad een beroep te kunnen doen op Carlos Vinícius, zo gaf hij woensdagmiddag aan tijdens de persconferentie in aanloop naar het treffen met de Spanjaarden. De van Benfica gehuurde spits wacht nog altijd op zijn eerste minuten, daar de IND zijn werkvergunning nog niet heeft afgegeven. Wanneer dit woensdag alsnog gebeurt, behoort de aanvaller tot de wedstrijdselectie voor het eerste groepsduel.

Schmidt liet verder doorschemeren dat hij waarschijnlijk een beroep gaat doen op Maxi Romero. De Argentijn is bijna hersteld van zijn blessure en maakt kans om donderdagavond voor het eerst weer bij de selectie te zitten. "Hij traint nu een aantal weken met de groep en heeft keihard gewerkt", aldus Schmidt. "Voor Maxi zou het een beloning zijn als ik hem weer bij de wedstrijdselectie kan opnemen. Na een jaar is hij natuurlijk niet klaar voor negentig minuten, maar hij zou tien minuten of vijftien minuten kunnen spelen."

Naast Romero kan PSV tegen Sociedad waarschijnlijk eveneens weer beschikken over Ryan Thomas en Davy Pröpper. Schmidt acht de kans klein dat Ibrahim Sangaré tot de selectie behoort. De middenvelder raakte vorige week tegen Kameroen geblesseerd bij het nationale elftal van Ivoorkust. Schmidt gaf eerder al aan dat Sangaré twee tot drie weken uitgeschakeld zal zijn. Thomas ontbrak afgelopen weekend tegen AZ vanwege ziekte, maar keert normaal gesproken terug in de selectie.

Voor PSV start het Europa League-avontuur dus met een thuisduel tegen Real Sociedad. De Spaanse opponent kent een vlekkeloze aanloop en wist de laatste drie duels in LaLiga te winnen. Alleen van Barcelona (4-2) werd dit seizoen verloren. De wedstrijd in het Philips Stadion begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Schotse arbiter William Collum.