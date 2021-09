Ajax begint Youth League met moeizaam gelijkspel tegen Sporting

Woensdag, 15 september 2021 om 14:02 • Yanick Vos

Ajax is het Youth League-seizoen begonnen met een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Sporting Portugal. Onder toeziend oog van onder meer algemeen directeur Edwin van der Sar en Sporting-trainer Rúben Amorim had het jonge team van trainer Dave Vos het erg lastig met de thuisploeg.

Ajax had niets in te brengen in de eerste helft. De ploeg van Dave Vos kon in de openingsfase niets anders doen dan tegenhouden. Waar in het eerste kwartier Sporting al vier doelpogingen noteerde, waren de Amsterdammers niet in de buurt geweest van het doel van de tegenstander. Bij een van die doelpogingen van Sporting was het raak. Na tien minuten ging Ajax-keeper Charlie Setford in de fout: een mislukte uittrap schoof hij in de voeten van Mateus Fernandes. De middenvelder van Sporting nam aan en haalde uit: 1-0. Doordat de bal onderweg van richting werd veranderd door Olivier Aertssen was Setford kansloos.

Ajax vroeg op achterstand ??

Een slippertje van Charlie Setford wordt genadeloos afgestraft door Mateus Fernandes ??#ZiggoSport #UCL #YouthLeague pic.twitter.com/TUZhk08xbZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2021

Hoewel Sporting in de eerste helft de bovenliggende partij was, slaagden de Portugezen er niet in om de score verder uit te breiden. Mede door goed verdedigend werk van Aertssen en reddingen van Setford bleef de marge klein. Zodoende bleef Ajax in de wedstrijd en konden Vos en diens assistenten Ronald de Boer en Steven Pienaar herstelwerkzaamheden verrichten in de kleedkamer. Eskild Dall bleef achter in de kleedkamer en Jaydon Banel kwam binnen de lijnen. Het team van Vos zette meer druk naar voren en dat leidde al snel tot de gelijkmaker. Jeppe Kjaer Jensen kon ervandoor op de linkerflank en met enig fortuin belandde de bal tegen de touwen: 1-1.

Flipperkasten met Jeppe Kjær ??

Ajax komt met het nodige fortuin op gelijke hoogte in Portugal ????#ZiggoSport #UCL #YouthLeague pic.twitter.com/LLDQQWEqxq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2021

De gelijkmaker gaf Ajax geen vleugels; het was Sporting dat de lakens uitdeelde en de beste kansen kreeg om op voorsprong te komen. De bezoekers hadden het geluk echter aan hun zijde, want Sporting liet meerdere grote kansen onbenut. Twintig minuten voor tijd leek het fout te gaan toen de thuisploeg een strafschop kreeg na een vermeende handsbal van Aertssen. Sporting-spits Paulo Agostinho faalde echter vanaf elf meter; hij schoot de bal over. Tien minuten later was het Sporting dat ontsnapte aan een achterstand toen aanvoerder Amourricho van Axel Dongen op links raak schoot. De assistent-scheidsrechter vlagde echter voor buitenspel en dus ging de treffer niet door. In de slotfase ging Ajax nog op zoek naar het winnende doelpunt, maar zover kwam het niet en dus keert het met een punt huiswaarts.