L’Équipe: Wijnaldum vanavond in de rug van PSG-droomvoorhoede

Woensdag, 15 september 2021 om 10:30 • Yanick Vos • Laatste update: 11:09

Club Brugge krijgt vanavond bezoek van Paris Saint-Germain in de groepsfase van de Champions League en de achterhoede kan zich opmaken voor Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé. Volgens L’Équipe kiest PSG-trainer Mauricio Pochettino voor de drie aanvallers in de basis. Ook Georginio Wijnaldum kan zich volgens de Franse sportkrant opmaken voor een basisplaats.

Messi en Neymar speelden nog niet samen in het shirt van PSG. Messi kwam de afgelopen transferperiode over van Barcelona en debuteerde in de wedstrijd tegen Stade de Reims. De Argentijnse aanvaller kwam na 66 minuten spelen binnen de lijnen als vervanger van Neymar. Vanavond wordt het tweetal om 21.00 uur in de basis verwacht in de PSG-voorhoede samen met Mbappé.

Pochettino: 'Ik zou gek zijn om niet met Messi, Neymar en Mbappe te starten'

Voormalig Belgisch international Gert Verheyen schrijft in Het Nieuwsblad dat er geen tactiek is opgewassen tegen PSG als Messi aan de bal komt. “Zoals Mauro Pochettino ooit eens zei: ‘De enige manier om Messi af te stoppen, is met een mitrailleur.’ Komt Messi aan de bal, dan is de enige vraag wie Hem stopt. De hoeveelste in het rijtje. Als een trainer claimt dat hij een remedie voor Messi heeft gevonden, kan ik niet aannemen dat die coach zichzelf gelooft. En dan hebben we het nog niet eens over Neymar gehad.”

“Messi, Mbappé, Neymar: als zij de turbo aanzetten, kan je gewoon niet meer volgen”, aldus Verheyen. “Hun snelheid neutraliseren, is quasi onmogelijk. Op het EK liep Mbappé 38 kilometer per uur. Niemand die zo snel uit stand kan aanzetten of zelfs een versnelling in de sprint kan leggen. En zelfs al weet je van wie het gevaar zal komen, wat valt er tegen te beginnen?” Club Brugge-trainer Philippe Clement houdt volgens Het Nieuwsblad aanvoerder Ruud Vormer vanavond op de bank.

Vermoedelijke opstelling Club Brugge: Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki; Sowah, Rits, Vanaken, Balanta, Sobol; Lang, De Ketelaere

Vermoedelijke opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Paredes, Wijnaldum; Messi, Mbappé, Neymar.