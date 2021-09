Duitse media hard: ‘Barça is niet langer een tegenstander voor Bayern’

Woensdag, 15 september 2021 om 09:56 • Yanick Vos

Niet alleen de Spaanse media is men kritisch op Barcelona, ook in de Duitse kranten wordt met verbazing gekeken naar het zwakke optreden van de Catalanen tegen Bayern München. De Duitse grootmacht was dinsdagavond heer en meester in het Camp Nou en won met 0-3. “Op tactisch gebied was dit een meesterwerk. Barcelona werd in eigen stadion achteruit gedwongen”, aldus voormalig Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge tegenover BILD.

“Barça is niet langer een tegenstander voor Bayern”, kopt BILD met grote letters. Met name de rol die Dayot Upamecano speelde wordt breed uitgemeten door de Duitse boulevardkrant. “Hij ruimde alles op”, zo klinkt het. Ook over Benjamin Pavard wordt lovend gesproken: “Hij verloor geen enkel duel, hij was beresterk. Het is veelzeggend dat Manuel Neuer nauwelijks in actie hoefde te komen.”

Het artikel gaat verder onder de video Ajax pakt uit met héérlijke matchday video: 'It’s the feeling that matters' Meer videos

“Ik denk niet dat Barcelona een slechter team is zonder Messi”, sprak Upamecano na afloop in gesprek met BeIN Sports. “Ze beschikken nog steeds over goede spelers zoals Memphis en Pedri. We respecteren hen en ik denk dat zij ook respect voor ons hebben. Dit was een goede wedstrijd.” Upamecano krijgt van BILD net als Robert Lewandowski een 1, het hoogste punt in het systeem waarbij 5 de laagste score is. Luuk de Jong en Depay scoren een 5, Frenkie de Jong moet genoegen nemen met een 4.

Ook in de Spaanse media krijgen de Nederlanders in dienst van Barcelona zware onvoldoendes. Depay wordt voor zijn optreden tegen Bayern beoordeeld met een 3 door Sport. “De eerste wedstrijd waarbij de Nederlander het liet afweten. Dayot Upamecano bezorgde hem een bittere avond en liet hem nog een knietje na in zijn rug.” Luuk de Jong krijgt hetzelfde punt van de Spaanse sportkrant. “Zeer teleurstellend debuut van de Nederlander. Hij slaagde er niet één keer in om door de verdedigingsmuur heen te breken.” Frenkie de Jong doet het met een 4 iets beter. “Het begon goed, maar hij vervaagde naarmate de minuten verstreken.”

Rummenigge zag dat Barcelona met een 0-3 nederlaag nog goed is weggekomen. “Die club stond er altijd om bekend offensief te spelen en te pressen. Vandaag zag je Bayern dat doen. Zo ontstond er bijna automatisch balverlies bij de tegenstander”, aldus de oud-voorzitter van Bayern. Net als BILD gaat ook de Frankfurter Allgemeine in op het verval van Barcelona. “Het nieuwe Barça heeft niets met het oude van doen. Luuk de Jong speelde vroeger voor Borussia Mönchengladbach, maar mag het nu in Camp Nou laten zien, omdat ook Antoine Griezmann nog vertrok. Bayern drukte simpelweg het kwaliteitsverschil uit in de score.”