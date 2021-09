Vermoedelijke opstelling Ajax: Nicolás Tagliafico op de bank

Woensdag, 15 september 2021 om 08:22 • Yanick Vos • Laatste update: 09:29

Ajax trapt het nieuwe Champions League-seizoen vanavond om 21.00 uur af in Lissabon tegen Sporting Portugal. In een poule die verder bestaat uit Borussia Dortmund en Besiktas is overwintering in het miljardenbal het grote doel. Om de achtste finales te bereiken is een goede start meer dan gewenst voor de Amsterdammers en dus speelt het team van Erik ten Hag voor de overwinning. Op jacht naar de drie punten ontbreekt hoe dan ook Davy Klaassen in de opstelling.

Afgelopen zaterdag ontbrak Maarten Stekelenburg nog tegen PEC Zwolle vanwege een blessure. Hij werd in dat duel vervangen door Remko Pasveer. In tegenstelling tot Klaassen, die er ook niet bij was in Zwolle, reisde Stekelenburg wel af naar Lissabon. De ervaren doelman is op tijd hersteld en start vanavond onder de lat, zo verklapte Ten Hag al. De trainer zei dat Nicolás Tagliafico in staat is om negentig minuten te spelen, maar volgens De Telegraaf zal dat niet gebeuren. De verwachting is dat de Argentijnse linksback genoegen moet nemen met een plek op de bank.

Op de linksbackpositie krijgt Daley Blind naar alle waarschijnlijkheid de voorkeur. Lisandro Martínez en Jurriën Timber vormen het centrum, Noussair Mazraoui start op rechts. Door wie Klaassen vervangen zal worden ‘op tien’ wilde Ten Hag maandagavond tijdens de persconferentie niet zeggen. Afgelopen zaterdag koos de trainer voor Steven Berghuis. Alternatieven als Zakaria Labyad (ziek) en Mohammed Kudus (geblesseerd) zijn niet inzetbaar. Berghuis lijkt daardoor de meest logische keuze, al kan ook Dusan Tadic op die positie uit de voeten.

Ten Hag werd gevraagd naar de optie om Tadic te posteren op de positie van Klaassen. "Het is altijd een afweging, omdat ik weet dat die variant heel succesvol is", aldus Ten Hag. "Maar je kijkt naar verschillende aspecten. Je kijkt ook naar de zwakte van de tegenstander. Waar kunnen wij ze pijn doen? Op basis daarvan maken we een keuze." Tadic, die eveneens aanschoof voor het perspraatje, zei er geen problemen mee te hebben om op nummer 10 te moeten spelen. "Wij moeten de kwaliteit hebben om ook op een andere positie te kunnen spelen. Voor mij is dat geen probleem, we moeten er alles aan doen om te winnen."

De verwachting is dat Berghuis de vervanger is van Klaassen, met Edson Álvarez en Ryan Gravenberch in zijn rug. Antony start vermoedelijk als rechtsbuiten, Tadic op links en Sébastien Haller in de punt van de aanval. De Amsterdammers moeten het nog altijd doen zonder de geschorste André Onana. Bij Sporting ontbreken Sebastián Coates (schorsing) en Pedro Goncalves (blessure).

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.