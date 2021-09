‘Intens overleg’ tussen Laporta en Koeman na kansloze nederlaag

Woensdag, 15 september 2021 om 07:10 • Yanick Vos

Barcelona ging dinsdagavond voor eigen publiek kansloos met 0-3 onderuit tegen Bayern München. De ploeg van Ronald Koeman had niets in te brengen tegen de Duitse grootmacht en dat heeft volgens Spaanse media geleid tot crisisoverleg in het Camp Nou. Pas drie uur na de wedstrijd verlieten vice-president Rafa Yuste en sportief directeur Mateu Alemany het stadion. Naar verluidt was voorzitter Joan Laporta toen nog steeds aanwezig. Volgens El Chiringuito heeft er een ‘intens overleg’ plaatsgevonden tussen Laporta en Koeman.

Een afstraffing zoals in de zomer van vorig jaar werd het niet. Barcelona ging toen met 2-8 onderuit tegen Bayern. Hoewel de ploeg van Koeman een kleinere nederlaag leed, zijn de kritieken niet mals. Barcelona kreeg geen voet aan de grond en noteerde zelfs geen enkel schot op doel. Het was voor het eerst in de geschiedenis van de Champions League dat de Catalanen in aanvallend opzicht zo onmachtig waren. De ontluisterende nederlaag zou bij de clubleiding hebben geleid tot een intens overleg tot diep in de nacht. Wat de uitkomst is van het overleg is vooralsnog onbekend.

“Ik heb niets te klagen over de houding van de spelers”, vertelde Koeman na afloop voor de camera van Movistar +. “Ze hebben het met man en macht geprobeerd, maar er is een duidelijk verschil in kwaliteit. Daarnaast is het een groot verschil dat zij (Bayern München, red.) al lang samenspelen en ook hun reservebank is erop vooruitgegaan. Wij hebben veel jonge spelers, en je zult zien dat zij in twee of drie jaar veel beter zijn. Zij hebben een grote toekomst voor zich, maar dit is wat het is. Het is zeer moeilijk te accepteren. We moeten blijven werken, verschillende zaken verbeteren en het is te hopen dat de missende namen snel terugkeren van hun blessures”, aldus de Nederlandse oefenmeester.

De Spaanse media oordelen hard na de verliespartij. Met name de manier waarop Barcelona onderuit ging levert Koeman veel kritiek op. Marca schrijft over een ‘verschrikkelijk verschil’ in niveau met Bayern München. “Het waren deze keer niet acht doelpunten, zoals dertien maanden terug. Maar Bayern is op alle vlakken veel beter dan Barcelona. Koeman koos voor de verdediging, wachtend om toe te slaan. Kortom: Barcelona speelt nu hetzelfde als Elche, Getafe of Deportivo Aláves als zij naar het Camp Nou komen. Dit Barcelona is een klein team in de Champions League.”

Ook Sport zag dat Bayern veel sterker was dan Barcelona. Het debuut van Luuk de Jong, die geen enkele doelpoging ondernam en niet in het spel voorkwam, wordt kort onder de loep genomen: “Het was een debuut met meer wilskracht dan succes”, zo klinkt het. “Bayern bracht Barcelona terug naar de realiteit”, schrijft Mundo Deportivo. “Die realiteit is dat de goede tijden ver achter Barcelona liggen.” Ook AS is kritisch: “Een Bayern in de derde versnelling liquideert Barcelona, dat niet eens in staat is om te kietelen.”