Koeman en Piqué zichtbaar aangeslagen: ‘Dit wordt een zwaar seizoen’

Dinsdag, 14 september 2021 om 23:55 • Mart van Mourik

Ronald Koeman en Gerard Piqué hebben dinsdagavond zichtbaar aangeslagen gereageerd na de nederlaag tegen Bayern München (0-3). In het Champions League-duel in Groep E stelde Barcelona erg teleur, daar de mannen van Koeman bovendien geen enkel schot op doel produceerden. De trainer en zijn aanvoerder zijn het erover eens dat los Azulgrana snel de geblesseerde spelers terug moeten krijgen en dat de club zich momenteel niet kan meten met de Europese top.

“Ik heb niets te klagen over de houding van de spelers”, vertelt Koeman na afloop voor de camera van Movistar +. “Ze hebben het met man en macht geprobeerd, maar er is een duidelijk verschil in kwaliteit. Daarnaast is het een groot verschil dat zij (Bayern München, red.) al lang samenspelen en ook hun reservebank is erop vooruitgegaan. Wij hebben veel jonge spelers, en je zult zien dat zij in twee of drie jaar veel beter zijn. Zij hebben een grote toekomst voor zich, maar dit is wat het is. Het is zeer moeilijk te accepteren. We moeten blijven werken, verschillende zaken verbeteren en het is te hopen dat de missende namen snel terugkeren van hun blessures”, aldus de Nederlandse oefenmeester.

Ook Piqué werd gevraagd om een reactie, en hij erkende dat Barcelona zich op dit moment niet kan meten met de Europese top. “Het resultaat is pijnlijk en zeker voor een thuiswedstrijd is dit een slecht resultaat; we gaan onszelf niet voor de gek houden. Uiteindelijk weet ik niet hoeveel achttienjarigen er binnen de ploeg kwamen, maar het team heeft alles gegeven en we hebben karakter getoond. Nu zijn we wie we zijn, en het is wat het is, maar ik ben ervan overtuigd dat wanneer we spelers terugkrijgen, we uiteindelijk weer serieus kunnen concurreren. Maar het wordt een zwaar seizoen.”

“Of we op dit moment mee kunnen strijden om de Champions League? Ik weet dat we op dit moment niet bij de favoriete teams horen”, vervolgt Piqué, die overigens niets uitsluit. “Kijk, afgelopen seizoen gaf niemand Chelsea een kans op het winnen van de Champions League, dus het tij kan snel keren in het voetbal. We hebben vandaag tegen een stabiele ploeg gespeeld die bovendien al jaren ervaring heeft. Ik denk dat wij wel karakter hebben getoond”, besluit de aanvoerder.

Koeman kon door uiteenlopende blessures tegen Bayern niet beschikken over Ousmane Dembélé, Sergio Agüero, Ansu Fati en Martin Braithwaite, die later deze week geopereerd zal worden aan zijn knie. Hierdoor bleven in aanvallend opzicht alleen Luuk de Jong, Memphis Depay en de pas achttienjarige Yusuf Demir over. Laatstgenoemde werd na de rust in het veld gebracht, net als onder meer Gavi (17) en Alejandro Baldé (18); Pedri (18) stond vanaf het eerste fluitsignaal binnen de lijnen.