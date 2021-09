Jan Boskamp pakt Frenkie de Jong aan na nederlaag tegen Bayern München

Dinsdag, 14 september 2021 om 23:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:35

De drie Nederlandse basisspelers van Barcelona hebben dinsdagavond weinig indruk gemaakt op de analisten van RTL7. Luuk de Jong, Memphis Depay en Frenkie de Jong konden allemaal geen bepalende rol spelen tegen Bayern München (0-3). Jan Boskamp is met name kritisch op Frenkie de Jong, terwijl Ron Vlaar vindt dat Depay naliet een leidersrol op zich te nemen.

Boskamp licht een moment uit na een uur speeltijd. Jamal Musiala, uitblinker aan de zijde van Bayern München, ontving de bal van Alphonso Davies op circa 25 meter van het doel. De aanval van Bayern kwam daarna in een stroomversnelling. Musiala speelde Leon Goretzka aan en liep zelf door; via Goretzka kreeg Thomas Müller uit de draai de kans om de doorgelopen Musiala te bedienen. De pass was iets te scherp, waardoor Marc-André ter Stegen de bal uit de lucht kon plukken. Desondanks was de situatie dreigend en volgens Boskamp illustratief. “Nu stappen ze uit. Dan ben je te laat. Ze hebben veel ruimte en lopen gewoon door het gaat. Je moet dan ook naar Frenkie kijken en naar de linksback (Jordi Alba, red.). Wat is dat? De middenvelders laten zoveel mensen lopen."

Boskamp bestempelt het optreden van het Nederlandse drietal als 'gewoon matig'. "Luuk de Jong had een ondankbare taak om zo te spelen. Dan kun je net zo goed mij nog even op het veld rollen." Vlaar beaamt dat de debuterende spits 'totaal niet in zijn kracht' kon spelen, omdat het spel niet op hem was afgestemd. "Depay heeft heel veel balverlies geleden. In zo’n wedstrijd wil je een andere Depay zien, die zijn ploeg op sleeptouw neemt, maar die heb je totaal niet gezien. Hij was onzichtbaar."