Gosens verpest feestje Danjuma; Van Bommel dankt Nederlandse arbitrage

Dinsdag, 14 september 2021 om 22:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:06

Na een waar spektakel hebben Villarreal en Atalanta elkaar dinsdagavond in evenwicht gehouden tijdens hun eerste groepsduel in de Champions League. Invaller Arnaut Danjuma Groeneveld leek als matchwinner van het veld te stappen met een treffer een kwartier voor tijd, maar dat feestje werd verstierd door Robin Gosens: 2-2. Mark van Bommel hield met VfL Wolfsburg knap stand op bezoek bij Lille OSC. De Nederlandse oefenmeester speelde tegen de Fransen een halfuur met tien man na een indirecte rode kaart voor John Brooks, maar trok een 0-0 stand over de streep. Danny Makkelie greep een absolute hoofdrol en werd twee keer teruggefloten door VAR Kevin Blom.

Villarreal - Atalanta 2-2

Villarreal en Atalanta maakten er vanaf het eerste fluitsignaal een waar spektakel van. Al na zes minuten spelen grepen de bezoekers de leiding, toen Remo Freuler op aangeven van Duván Zapata snoeihard raak schoot via de binnenkant van de paal. Gosens kreeg vervolgens een grote mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar zag zijn schot gepakt worden door doelman Gerónimo Rulli. Op slag van rust kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Na balverlies van Marten de Roon bezorgde Alfonso Pedraza de bal bij Manu Trigueros. Voor laatstgenoemde was het vervolgens een koud kunstje om van dichtbij af te ronden: 1-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het tweede bedrijf lag de amusementswaarde minstens op hetzelfde level als voor de thee. Ruslan Malinovskiy dacht al snel na de rust voor een nieuwe voorsprong te zorgen, maar zag zijn inzet uit de linkerbovenhoek worden getikt. Ook Gosens (poging voorlangs) was ongelukkig in de afronding. Na ruim een half uur spelen besloot Unai Emery Danjuma binnen de lijnen te brengen, waarna de Nederlander een kwartier later trefzeker was. Het voorbereidende werk was van Gerard Moreno, waarna Danjuma met een fraaie volley afrondde: 2-1. Genoeg voor de zege was het niet, aangezien Atalanta via Gosens alsnog langszij kwam. De Duitser kreeg de bal met enig fortuin voor de voeten via Aleksei Miranchuk en schoot van dichtbij raak. Francis Coquelin moest vijf minuten voor tijd vroegtijdig inrukken vanwege een tweede gele kaart.

Lille OSC - VfL Wolfsburg 0-0

Bij de eerste Champions League-wedstrijd van Van Bommel als trainer van VfL Wolfsburg zat het venijn duidelijk in de tweede helft. Het enige moment van opwinding in de eerste helft kwam van het hoofd van Wout Weghorst, maar de spits zag zijn kopbal rakelings over gaan. Na vijf minuten in de tweede helft dacht Wolfsburg een tegentreffer te moeten slikken. Jonathan David schoot raak na een vlot lopende aanval, maar werd teruggefloten door scheidsrechter Danny Makkelie. De Nederlandse arbiter keurde de treffer op advies van videoscheidsrechter Kevin Blom af nadat de bal voorafgaand aan het doelpunt over de zijlijn was geweest.

Lille bleef een licht overwicht houden en leek via Angel Gomes alsnog op voorsprong te komen, maar zijn poging ging rakelings over. Wolfsburg werd vervolgens veroordeeld tot verdedigen toen Brooks van Makkelie zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg en vroegtijdig kon inrukken. Diep in blessuretijd kende Makkelie een strafschop toe aan Lille na een overtreding van Josuha Guilavogui, maar kwam hij op zijn beslissing terug na tussenkomst van opnieuw Blom. De overtreding werd net buiten het strafschopgebied gemaakt, waardoor Lille de strafschop aan zijn neus voorbij zag gaan. De vrije trap van Burak Yilmaz kon met succes van de lijn worden gehaald door de Duitsers.