Telstar aast op ‘wereldprimeur’: nachtwedstrijd met Van Gaal als trainer

Dinsdag, 14 september 2021 om 22:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:06

Telstar denkt aan een 'wereldprimeur', zo schrijft de club uit de Keuken Kampioen Divisie dinsdagavond op sociale media. Als het aan de Witte Leeuwen ligt, wordt de wedstrijd tegen Jong AZ op 25 september om 00.00 uur gespeeld. Op die dag gaan de nieuwe versoepelingen in, waardoor het BUKO Stadion voor honderd procent gevuld kan zijn. Momenteel staat de wedstrijd gepland voor 24 september 20.00 uur en dan mogen de tribunes voor slechts tweederde gevuld zijn.

Het is onduidelijk hoe Telstar ervoor wil zorgen dat de wedstrijd vier uur later wordt afgewerkt. De club maakt niet bekend of er een verzoek bij de KNVB wordt ingediend om het tijdstip aan te passen. "De Witte Leeuwen overwegen ‘football by candlelight’ voor een honderd procent gevuld BUKO Stadion", schrijft Telstar wel. De wedstrijd tegen Jong AZ staat onder leiding van Louis van Gaal, die eenmalig als trainer bij Telstar langs de lijn staat voor het goede doel.

Om zich optimaal voor te bereiden komt de bondscoach ook op woensdag 22 september naar Velsen-Zuid om aanwezig te zijn bij de ochtendtraining. Van elke verkochte wedstrijdkaart gaat 2,50 euro naar Stichting Spieren voor Spieren. De training is voor iedereen toegankelijk, al vraagt de club een bijdrage van 5 euro voor koffie en thee. De volledige opbrengst van de training gaat naar dezelfde stichting, waar Van Gaal ere-ambassadeur van is. Telstar meldde eerder al dat de kaarten voor de wedstrijd populair zijn.

