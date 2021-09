Ten Hag: ‘Daar zijn veel vragen over gesteld en nu zie je waarom dat zo is’

Dinsdag, 14 september 2021 om 21:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:04

Het is nog maar de vraag wie woensdagavond de nummer 10-positie gaat invullen bij Ajax voor het duel in de Champions League met Sporting Portugal. Afgelopen weekend werd die rol tegen PEC Zwolle (0-2 winst) vervuld door Steven Berghuis. Verwacht wordt dat de linkspoot ook tegen Sporting op die positie speelt, daar Ten Hag een groot aantal spelers mist die als nummer 10 uit de voeten kunnen. Zowel Davy Klaassen, Mohammed Kudus als Zakaria Labyad zijn er niet bij. Laatstgenoemde is ziek en niet met Ajax afgereisd naar Portugal.

De afwezigheid van Klaassen is een grote domper voor Ten Hag en Ajax. "Het is heel vervelend dat wij vorig jaar op cruciale momenten spelers als Daley Blind en Maarten Stekelenburg moesten missen", aldus Ten Hag op de persconferentie. "Cody Gakpo gaat gewoon naar huis en die speelt tegen AZ. Wij moeten Davy missen. Als ik naar de persoonlijke omstandigheden van Davy kijk was hij in topconditie toen hij naar het EK ging. Hij kwam met een héle slechte conditie terug. We hebben hem opgebouwd, maar hij is nog niet gewend aan drie wedstrijden. Dat heeft hem uiteindelijk genekt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Klaassen bewees nog wel zijn waarde bij het Nederlands elftal tijdens de afgelopen WK-kwalificatiereeks. "Het is goed geweest voor het Nederlands voetbal, want ik heb echt genoten van Davy. Ik denk dat hij samen met Memphis Depay de grote uitblinker was in de afgelopen drie wedstrijden van Oranje, maar wij moeten hem wel missen. Anderzijds kenden wij dit soort problemen. Daarom hebben wij ook een selectie samengesteld die dit soort problemen kan opvangen. Daar zijn veel vragen over geweest de afgelopen periode en nu zie je waarom dat is. We begonnen de voorbereiding met vijf nummers 10 en nu is het op die positie even dun bezet."

Ten Hag werd tijdens de persconferentie gevraagd of Dusan Tadic een optie is voor de nummer 10-positie, zoals de captain daar vorig jaar ook een aantal keren stond. "Het is altijd een afweging, omdat ik weet dat die variant heel succesvol is", vervolgt Ten Hag. "Maar je kijkt naar verschillende aspecten. Je kijkt ook naar de zwakte van de tegenstander. Waar kunnen wij ze pijn doen? Op basis daarvan maken we een keuze." Tadic, die eveneens aanschoof voor het perspraatje, zei er geen problemen mee te hebben om op nummer 10 te moeten spelen. "Wij moeten de kwaliteit hebben om ook op een andere positie te kunnen spelen. Voor mij is dat geen probleem, we moeten er alles aan doen om te winnen."