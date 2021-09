Erik ten Hag reageert op woorden van Sporting-trainer: ‘Hij heeft gelijk’

Dinsdag, 14 september 2021 om 20:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:15

Trainer Rúben Amorim heeft op de vooravond van het Champions League-duel met Ajax zijn verwachtingen uitgesproken. De oefenmeester van Sporting Portugal laat op de persconferentie weten veel overeenkomsten te zien tussen zijn ploeg en de Amsterdammers, met name gezien de offensieve mentaliteit en de inbreng van eigen jeugd. Toch laat Amorim doorschemeren dat hij Ajax als lichte favoriet ziet voor de ontmoeting van woensdag. Erik ten Hag sluit zich aan bij de woorden van zijn collega-trainer en ziet 'dezelfde ingrediënten' bij bij de teams.

“Het zijn twee clubs met dezelfde filosofie”, geeft Amorim te kennen wanneer hij gevraagd wordt naar zijn kijk op de ploeg van trainer Ten Hag. “Ajax zet zich in voor de jeugd en staat bekend om het creëren van geweldige spelers, net als Sporting. Maar het zijn twee clubs die zich in een verschillende fase begeven. Ajax heeft weinig nieuwe spelers erbij gekregen, maar wij moeten nog veel nieuwe spelers inpassen. Daarnaast is een groot verschil dat wij in Portugal nog weleens van onze filosofie afwijken, en dat doet Ajax niet.”

“Ajax speelt heel mooi en goed voetbal”, vervolgt de trainer van Sporting. “Ze hebben meer ervaring binnen de ploeg en wij zien Ajax als een grote club in de Champions League. We moeten tenslotte niet vergeten dat ze niet zo lang geleden in een halve finale van de Champions League stonden (in mei 2019, red.). Om daar te komen moeten wij nog een aantal stappen zetten”, aldus Amorim, die overigens wel van mening is dat zijn ploeg klaar is voor de eerste ontmoeting in Groep C. “Wij hebben onze eigen manier van spelen, en we beschikken over veel kwaliteit.”

Davy Klaassen reisde wegens liesklachten niet af naar Portugal, en zijn ontbreken is een meevaller, vindt Amorim. “Hij is een slimme speler die ook nog eens heel hard werkt, maar wij missen ook belangrijke voetballers.” De oefenmeester kan niet beschikken over de geblesseerde topscorer van afgelopen seizoen in de Primeira Liga, Pedro Gonçalves, en aanvoerder Sebastián Coates. Laatstgenoemde zit een schorsing uit. Verder wilde Amorim nog uitsluitsel geven over het al dan niet meespelen van Gonçalo Inácio en Tiago Tomás, die afgelopen zaterdag in het competitieduel met FC Porto (1-1) nog ontbraken.

Middenvelder João Palhinha, die Amorim vergezelde op de persconferentie, wilde niets kwijt over het strijdplan tegen Ajax. “Maar we bereiden ons voor op Ajax zoals we ons voorbereiden op iedere tegenstander. Het is een team dat geen introductie behoeft: het is een team dat gewend is regelmatig op dit soort podia te spelen. De meeste Sporting-spelers hebben nog niet de kans gehad om in deze competitie te spelen, maar we kijken erg uit naar het horen van de Champions League-hymne en te genieten van dat unieke moment”, besluit Palhinha.

Op dezelfde avond werd Ten Hag gevraagd naar zijn mening over de woorden van Amorim. “Wat ik ervan vind dat de trainer heeft gezegd dat Ajax verder is? Ik denk denk dat hij gelijk heeft”, laat Ten Hag desgevraagd optekenen op de persconferentie. “De filosofie en stijl die hij probeert over te brengen op de ploeg zijn hetzelfde. Het zijn dezelfde ingrediënten”, ziet de keuzeheer.